AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أرتكب جرائم حرب.. من هو على كوشيب الذي يحاكم أمام الجنائية الدولية؟

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:06 م
على كوشيب
على كوشيب
Advertisements
أمينة الدسوقى

صدرت بحقه أوامر عدة بالقبض عليه، ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفو، هو على محمد علي عيد الرحمن والمشهور ب "علي كوشيب" والذي أعلنت  المحكمة الجنائية الدولية احتجازه بعد أن سلم نفسه طوعًا إليها فى جمهورية إفريقيا الوسطي التاسع من يونيو الجاري.

فى اولى جلسات محاكمته أمس اعترض علي محمد عبدالرحمن أمام المحكمة الجنائية الدولية علي مناداته (بكوشيب) مفضلا  منادته باسمه الحقيقي مجردا من اللقب، فما قصة علي كوشيب وماهي التهم المسندة إليه.

علي كوشيب من مواليد عام 1957 ويعد من أكبر القادة التى تدرجت فى المناصب القبلية المحلية بوادي صالح حيث كان عضو فى قوات الدفاع الشعبي وقائدا لآلاف من أعضاء مليشيا الجنجاويد فى الفترة من أغسطس 2003 حتى مارس 2004، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية.

اقرأ أيضا:


يعتقد أن علي كوشيب متهم ب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، كما أنه فى عام 2007 صدر أمر بالقبض عليه لأول مرة أما أمر القبض الثاني الذي صدر فى حقه فى عام 2018 حيث وجهت له 50 تهمة تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفي يونيو 2020 اعيد التصنيف في المذكرة التي صدرت بحقه مضافا لها ثلاثة تهم جديدة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والتي وجهت له بارتكابها بمنطقة دليج بدارفور والمناطق المحيطة بها في الفترة من 5إلى 7 مارس 2004.

لاقي احتجاز كوشيب ترحابا كبيرا فى السودان حيث أعلنت حكومة السودان ترحيبها بخطوة تسليم علي كوشيب نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء السودانية.

إقرأ أيضا: متهم بارتكاب 50 جريمة حرب.. السوداني علي كوشيب في قبضة الجنائية الدولية

وأكدت الحكومة السودانية موقفها المعلن سابقا باستعدادها لمناقشة أمر مثول بقية المتهمين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك كجزء من سعي السلطات السودانية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور كشرط لازم لتحقيق السلام.

واوضحت الحكومة في بيان أصدرته اليوم أن كوشيب متهم لدى السلطات السودانية بارتكاب عدد من الجرائم ، مثلما هناك أمر قبض صادر ضده من المحكمة الجنائية الدولية.

كما أكدت النيابة العامة السودانية خلال الفترة الماضية  انها وجهت اتهاما للمدعو علي محمد علي عبد الرحمن (الشهير بكوشيب) يتعلق بالجرائم ضد النفس والمال والاغتصاب والعنف ضد المرأة، مشيرة لصدور مذكرة إعتقال في أواخر العام الماضي بحقه ومخاطبة وزارة الداخلية لتنفيذ أو المساعد في القبض علي كوشيب .

واكد المكتب التنفيذي للنيابة العامة في بيان له مواصلة التحقيقات مع المتهمين وفقًا للواجبات والالتزامات المسندة اليها بموجب القانون.

أرتكب جرائم حرب.. من هو على كوشيب الذي يحاكم أمام الجنائية الدولية؟
أرتكب جرائم حرب.. من هو على كوشيب الذي يحاكم أمام الجنائية الدولية؟
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمين العام المساعد للجامعة العربية يرحب بتأكيد المحكمة الجنائية الدولية سريان ولايتها في فلسطين

الجامعة العربية ترحب بتقرير المحكمة الجنائية الدولية بشأن فلسطين

متهم بارتكاب 50 جريمة حرب.. السوداني علي كوشيب في قبضة الجنائية الدولية

ترشيحاتنا

مواصفات ميتسوبيشي جراند لانسر mitsubishi grand lancer 2020.. صور

بعد تفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين.. اجتماع أمني عاجل في كوريا الجنوبية

تفاؤل حذر في مفاوضات سد النهضة اليوم.. وزير الري السوداني: توافق حول 95% من النقاط الفنية

التحالف العربي: اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

متضمنة العلاوات الخمس.. الحكومة تستعد لصرف 35 مليار جنيه لأصحاب المعاشات

تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة

AdvertisementS

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

رسائل جنسية شاذة بين مودة الأدهم وفتيات.. وجهات التحقيقات تواجهها بمقاطع رقص ساخنة.. المتهمة تنفى تصوير مقطع إباحى داخل دورة مياه

وزيرة التضامن تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. اليوم

بعد تفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين.. اجتماع أمني عاجل في كوريا الجنوبية

أشد فتكا.. لا ينجو هؤلاء من مضاعفات فيروس كورونا

تعرف ماذا يحدث عند تناول قشر البطيخ

بإجمالي 150261 حالة.. المكسيك تسجل 3427 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

عقب إصابته بكورونا.. طبيب رجاء الجداوي يوجه رسالة من داخل عزل أبو خليفة

تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة

مذيع شاب يعلن إصابته بـ كورونا ويروي تجربته

بقيمة إجمالية ٢٨ مليار جنيه.. التضامن: موقع إلكتروني للرد على استفسارات ومعرفة قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. جيهان خليل تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

أرتكب جرائم حرب.. من هو على كوشيب الذي يحاكم أمام الجنائية الدولية؟

بملابس رياضية جريئة.. نسرين طافش تستعرض قوامها الرشيق على إنستجرام