أرتكب جرائم حرب.. من هو على كوشيب الذي يحاكم أمام الجنائية الدولية؟

صدرت بحقه أوامر عدة بالقبض عليه، ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفو، هو على محمد علي عيد الرحمن والمشهور ب "علي كوشيب" والذي أعلنت المحكمة الجنائية الدولية احتجازه بعد أن سلم نفسه طوعًا إليها فى جمهورية إفريقيا الوسطي التاسع من يونيو الجاري.

فى اولى جلسات محاكمته أمس اعترض علي محمد عبدالرحمن أمام المحكمة الجنائية الدولية علي مناداته (بكوشيب) مفضلا منادته باسمه الحقيقي مجردا من اللقب، فما قصة علي كوشيب وماهي التهم المسندة إليه.

علي كوشيب من مواليد عام 1957 ويعد من أكبر القادة التى تدرجت فى المناصب القبلية المحلية بوادي صالح حيث كان عضو فى قوات الدفاع الشعبي وقائدا لآلاف من أعضاء مليشيا الجنجاويد فى الفترة من أغسطس 2003 حتى مارس 2004، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية.

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