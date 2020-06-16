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تعليم

تفاصيل خطة التعليم لـ مكافحة الغش الالكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2020

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:10 م
الغش الالكتروني
الغش الالكتروني
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ياســـمين بدوي
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد أيام قليلة ، حيث أنه من المقرر أن يكون أول يوم في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 يوم الاحد الموافق 21 يونيو 2020 ، والذي سيؤدي فيه الطلاب امتحان اللغة العربية.


وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد تفاصيل خطة وزارة التربية والتعليم لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2020 ، والتي تتمثل تفاصيلها فيما يلي :

سيتم استخدام العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة و وسائل الغش الالكترونية قبل دخول الطلاب إلى لجان سير الامتحان وخاصة باللجان ذات الكثافات الطلابية المرتفعة.

كما سيتم مراعاة زيادة عدد أعضاء الأمن باللجان خاصةً باللجان التي شهدت توترًا بإمتحانات العام السابق.

كما تشمل خطة مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2020 ، تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم ، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. 


وسيتولى فريق مكافحة الغش الالكتروني ، تتبع الروابط الإلكترونية لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي يقوم الأفراد القائمين على إدارتها باستغلالها؛ في الإخلال بأعمال الامتحانات وتسهيل عملية الغش الإلكتروني للطلاب بلجان سير الامتحان .


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وسيتم التنسيق والتعاون في هذا الشأن مع كلٍ من وزارة الداخلية، و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  وكذا مخاطبة السيد المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تتبع الروابط الإلكترونية التي يتم رصدها من خلال فريق مكافحة الغش الإلكتروني لمواقع التواصل الاجتماعي التي تروج للغش ويقوم بإستغلالها بعض الأفراد في محاولة الإخلال بنظام الامتحان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم قبل عقد الامتحان بوقتٍ كافٍ من منطلق كون امتحان الثانوية العامة أحد جوانب الأمن القومي.


ومن المقرر أن يتم تطبيق عقوبات رادعة تجاه محاولات الغش في امتحانات الثانوية العامة ، حيث سيتم توجيه الطلاب من خلال رؤساء لجان النظام والمراقبة ، بخطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه  .


و وفقا لقانون مكافحة الغش ، فالشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها سيُعرض فاعله للحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان .


وبالنسبة لـ العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض فاعله للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.


ومن المقرر أن يتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة؛ لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2020 على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، برئاسة رئيس عام الامتحان وعضوية مجموعة من قيادات الوزارة وممثلين عن الوزارات والجهات والهيئات المعنية .


وسيتم أيضًا تشكيل غرف عمليات محلية بالمحافظات للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، وكذا تشكيل غرفة عمليات من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية للتواصل مع الطلاب عقب انتهاء الامتحان وإمداد غرفة العمليات المركزية بتقرير فني يومي عن انطباعات الطلاب عن الامتحانات


جدير بالذكر أن تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 تتمثل فيما يلي : 

الأحد 21 يونيو : اللغة العربية 

الخميس 25 يونيو : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 28 يونيو : الديناميكا

الخميس 2 يوليو : الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة

الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ

الأحد 12 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا

الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس

الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية 
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