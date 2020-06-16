المنيا تفتتح أول برنامج تدريبى إلكتروني بحضور 5 شركات مياه

يهدف التدريب إلى مناقشة المعوقات التي تواجه الشركات فى تطبيق برنامج الماستر الخاص بمتابعة أعمال الصيانة بالمحطات بالشركة والشركات التابعة وشرح كيفية اضافة قطع الغيار بالعمرات الجسيمة بالمحطات.





وذلك بمشاركة منسقى البرنامج بالشركات و ياسر حسنى مدير التدريب اونلاين بالقابضة و وفاء يوسف مدير عام التدريب بالقابضة والمهندس مدحت عبدالمجيد مدير عام الإدارة الفنية للأصول بالقابضة واحمد شاكر مسئول المتابعة والتدريب على برمجيات تخطيط الصيانة بالقابضة.



