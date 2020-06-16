المنيا تفتتح أول برنامج تدريبى إلكتروني بحضور 5 شركات مياه

افتتح المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب أول برنامج تدريبى إلكتروني بالشركة وذلك بمشاركة شركات مياه المنيا و مياه الإسكندرية وصرف الاسكندرية ومياه القاهرة وصرف القاهرة وأسيوط وقنا وأسوان وذلك فى الفترة من ١٦إلى ١٨يونيه ٢٠٢٠
وذلك بناء على توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ودعمه المستمر لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتفعيل برنامج التدريب اون لاين بالشركة القابضة والشركات التابعة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد.
يهدف التدريب إلى مناقشة المعوقات التي تواجه الشركات فى تطبيق برنامج الماستر الخاص بمتابعة أعمال الصيانة بالمحطات بالشركة والشركات التابعة وشرح كيفية اضافة قطع الغيار بالعمرات الجسيمة بالمحطات.
وذلك بمشاركة منسقى البرنامج بالشركات و ياسر حسنى مدير التدريب اونلاين بالقابضة و وفاء يوسف مدير عام التدريب بالقابضة والمهندس مدحت عبدالمجيد مدير عام الإدارة الفنية للأصول بالقابضة واحمد شاكر مسئول المتابعة والتدريب على برمجيات تخطيط الصيانة بالقابضة.
ويأتي هذا التدريب دعمًا لسياسة التحول الرقمي الذي طبقته شركة مياه المنيا تطبيقًا لسياسة الدولة و ما تتبناه خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.