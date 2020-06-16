إزالة 46 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة في البحيرة

نفذت الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدات المحلية لمراكز كوم حمادة وأبو حمص وإدكو ومديرية الرى عدة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وتمكنت من تنفيذ 46 قرار إزالة وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين الحملات.





وشدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.







وأهاب المحافظ بالمواطنين بعدم استغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كل الإجراءات القانونية لردع المخالفين.







اقرأ أيضًا:



حق الشعب.. استرداد 12430م 2 من أملاك الدولة والرقعة الزراعية بالبحيرة



https://www.elbalad.news/4362326







وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (كوم حماده - أبو حمص) عن إزالة 43 حالة تعد على مساحة 5100 م2 عبارة عن إزالة عدد 15 حاله تعد تنوعت بين تعدي على الأرض الزراعيه، سكه حديد، طرق بإجمالى مساحه 4304 متر بنطاق الوحده المحليه لقريه شابور بكوم حمادة.





وإزالة 27 محلا على أراضى أملاك الدولة أمام الوحدة المحلية لقرية بطورس بأبو حمص بمساحة 706 أمتار عبارة عن (24 محل بمساحة 356 مترا على حرم الطرق - 3 محلات بمساحة 350 مترا على حرم الري والصرف) بالإضافة إلى تنفيذ حالة إزالة على مساحة 90م عبارة عن أعمدة وسملات خرسانية بقرية قافلة بأبو حمص.





وفى سياق آخر أعلن المهندس عامر شكري وكيل وزارة الرى بالبحيرة عن التنسيق مع الوحدة المحلية بإدكو وقوات الشرطة فى تنفيذ حملة مكبرة لعدد 3 قرارات إزالة بمساحة 254 مترا مربعا مبانى خرسانة مسلحة على مصرفى الطلمبات الرئيسى وطرد البوصيلى بزمام هندسة صرف ادكو بالإدارة العامة لصرف شمال البحيرة





وأشار إلى الانتهاء من إحلال وتجديد 6 بوابات فم ترع البيضا ومريوط والقضاة القبلي والبحرى بهندسة رى الرمل بالإدارة العامة لرى البحيرة والى متابعة أعمال تطهير ونزع حشائش مصرف شبرا الحقلى ومصارف نقرها بهندسة صرف دمنهور ومصرف التحرير الرئيسي.





ومتابعة مصرف فرع التحرير الرئيسي ومصرف صلاح الدين ومصرف التحرير 13 وكذا مصرف ابيا ومصرف أملاك 7 ومصرف أملاك 2 بالإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة.

وأضاف عامر بأنه جار متابعة أعمال صيانة مجمع رقم ٤١ ايتاي البارود بزمام هندسة صرف ايتاي البارود بالإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة ضمن عمليه صيانه شبكه الصرف المغطى بمنطقه دمسنا

و متابعه حاله عدد من مصارف هندسه صرف المحموديه (حلق الجمل / العطف / جسر الانشا / باولو / مصنا) لاستلامه بعد نهو أعمال التطهير.





وأكد عامر على متابعه عمل تكاسي من الدبش لمجمع رقم ٢ مصرف الينسون عملية صيانة شبكة الصرف المغطي لمنطقة الينسون ومتابعة تطهير ونظافة المخلفات من أمام محطة رفع الدلنجات والنطاق بعمال هندسة صرف الدلنجات بالإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة.