اعملي باي باي يا جهاد.. ضبط متهمة جديدة في شبكة رامو مزاجو لتصوير الأفلام الإباحية

جددت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس أعضاء شبكة رامو مزاجو المتهمين بتصوير افلام اباحية وعرضها علي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.









وكشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة بعد القاء القبض علي متهمة رابعة من اعضاء الشبكة، حيث القت في البداية القبض علي سيدة ورجلين ثم تم التوصل الي مكان اختفاء المتهمة الرابعة وتمكنت قوة امنية من أمن الجيزة بالتنسيق مع مباحث الاداب من القاء القبض عليها.









كانت الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط سيدة وزوجها وشخص آخر بعد قيامهم بنشر مقطع فيديو جنسي على شبكة الإنترنت حيث رصدت الأجهزة المختصة مقطع فيديو تضمن ظهور سيدة ورجل يمارسان الفاحشة، وبجوارهما احد الاشخاص يرتدى ملابسه ويقوم بالتصوير والذى تبين بعدها انه زوجها ويطلب منها ان تنظر الي الكاميرا ويوجه رسالة إليها قائلا "اعملي باي باي يا جهاد لجمهورك".









على الفور تم تشكيل فريق بحث لتحديد هوية المتهمين وضبطهم من خلال تتبع الصفحة التى قامت ببث الفيديو وتم تحديد المتهمين وإعداد كمين لهم والقاء القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بتصوير الفيديو لترويجه على راغبى المتعة الحرام نظير الحصول على اموال.









وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وزوجها وآخر في إحدى مناطق الجيزة وبمواجهتهم بالفيديو أقروا بارتكابهم الواقعة.