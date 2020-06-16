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رياضة

منها برشلونة وليفربول.. باير ليفركوزن يزف بشرى سارة للأندية الراغبة في ضم هافرتز

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:53 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
زف نادي باير ليفركوزن الألماني، بشرى سارة لجميع الأندية الطامحة في ضم لاعب الفريق المتألق، كاي هافرتز، لصفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال كارو المدير التنفيذي لنادي باير ليفركوزن في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية: "أرى العديد من الأندية الطامحة بضم هافرتز، أرى أن طموح اللاعب يكمن في أخذ الخطوة التالية في مسيرته في المستقبل القريب."

وأضاف:" لا يمكننا رفض رحيل هافرتز لأي من الفرق في الموسم المقبل."

يذكر أن هافرتز من أفضل المواهب في الكرة الألمانية في الوقت الحالي، وترغب أندية كبرى في ضمه على رأسهم برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، وليفربول وتشيلسي الإنجليزيين، وبايرن ميونخ الألماني.
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