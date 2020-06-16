أعمال الكنترول الأبرز.. جامعة السادات: خطة احترازية استعدادا لامتحانات الفصل الثاني

علاء الدين عبد الله حميده الأستاذ بمعهد بحوث الهندسة الوراثية. أقيم اليوم الثلاثاء، الاجتماع تنسيقي بين قطاعي الدراسات العليا والبحوث وقطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور شادن معاوية حنفى نائب رئيس جامعة السادات لشئون الدراسات العليا والبحوث وبحضور كل من الدكتور شريف محمد علي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور









وقد أعلنت اللجنة التوصيات التالية:-





اولأ: إعداد وإعلان الجداول

• يراعي أن تكون الجداول بكل كلية / معهد علي فترة واحدة فقط.

• يتم إعلان جداول الامتحانات للطلاب إلكترونيا دون الحاجة لزيارة الحرم الجامعي.

• يشمل الإعلان توزيع الطلاب علي اللجان ومكان كل لجنة.

• التنبيه علي كل طالب بشرط ارتداء الكمامة لدخول مقر لجنة الامتحان ، وأن ذلك مسئولية الطالب الشخصية وليس الجامعة.

• يتضمن الإعلان ضرورة التزام الطلاب بالتواجد قبل موعد الامتحان بساعة واحدة علي الاقل.

• تغلف أرقام جلوس الطلاب أو توضع داخل حوافظ بلاستيكية حتى لا تتلفها المطهرات.





ثانيآ: تجهيز أماكن عقد الامتحانات (قاعات/ مدرجات /غيرها)

• تعقد الامتحانات في قاعات واسعة يكون بها مصدر طبيعي للتهوية والأفضل أن يتم فتح باب القاعة وجميع الشبابيك أثناء تواجد الطلاب داخلها.





• يراعي ترك مسافة 1.5 متر علي الأقل بين كل طالب والطالب المجاور له في كل اتجاه.





• تنفيذ آليات التعقيم والتطهير للقاعات يوميا بالمطهرات المخصصة لذلك مركزيا بواسطة إدارة الجامعة بعد نهاية كل يوم أمتحان.





ثالثا: تجهيز المبني

• يراعي وضع علامات إرشادية واضحة للطلاب لإرشادهم لمقار لجان عقد الامتحانات لتنظيم الحركة ومراعاة عدم التزاحم بمداخل القاعات والسلالم والطرقات (يعلق لافتات في أماكن متعددة توضح شرط ارتداء الكمامة لدخول الامتحان).

• يتم توفير أجهزة قياس حرارة الطلاب والملاحظين والمراقبين وأعضاء الكنترولات وأعضاء هيئة التدريس.

• يتم توفير مطهرات الأيدي في الأماكن العامة ودورات المياه ومداخل اللجان.

• وجود سلة مهملات في أماكن متقاربة داخل صالة الامتحان وفي الطرقات والسلالم مع إتباع إجراءات مكافحة العدوى عند التخلص من القمامة.

• تعليق الملصقات الخاصة بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى (خطوات تطهير الأيدى وآداب العطس والسعال وكيفية ارتداء الكمامات والتخلص منها) في مداخل الكليات والقاعات.

• تواجد عدد من الموظفين في الردهات لتنظيم دخول الطلاب في صفوف منتظمة إلي صالات الامتحانات مع الحفاظ علي مسافة متر ونصف بين كل طالب والأخر في الصف الواحد.





رابعآ : لجان الامتحانات

• في حالة اكتشاف إرتفاع درجة حرارة أي من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين فلا تتم مشاركاتهم في أعمال الامتحانات.

• يجهز مكان للجنة خاصة للطلاب الذين يثبت إرتفاع درجة حرارتهم أو أي أعراض ويراعي أن تكون منعزلة عن اللجان الأخرى، كما يراعى عمل تجهيزات وقائية على مستوى أعلى (أدوات الحماية الشخصية قناع وجه - قفاز) ومسافات اكبر للتباعد بين الطلاب بمسافة أكثر من 2 متر بين الطالب وزميله. (يفضل أن تكون القاعة المنعزلة بها كاميرات مراقبة أو وسيلة للملاحظة والمراقبة الالكترونية بحيث لا يقع ضرر لأي من الملاحظين أو المراقبين وكذلك تأمين طرق استلام وتسليم أوراق الامتحانات وكراسات الاجابة وأماكن حفظها).

• إرتداء الكمامة لدخول مقر لجنة الامتحان مسئولية شخصية وليس الجامعة لكل من المراقبين والملاحظين وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء سير الامتحان.

• يغادر الطالب الحرم الجامعي فور إنتهاء الامتحان ولا يسمح بتجمعات داخل الحرم.





خامسا: أعمال الكنترول

• يحتفظ بأوراق الامتحان داخل دواليب مغلقة داخل مقر الكنترول ويحذر التعامل مع الأوراق لمدة (48 ساعة).

• يرتدى كافة أعضاء الكنترول الكمامات والقفازات طوال فترة تواجدهم داخل الكنترول.

• تتوفر مطهرات الأيدي داخل الكنترول وداخل قاعات التصحيح.