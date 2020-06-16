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فن

مبشغلش بالي.. إليسا ترد على متنمرة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:41 م
صدى البلد
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محمد نحلة

اعتذرت إحدى المتابعات عن تنمرها على الفنانة إليسا بسبب شفاهها، وقبلت الفنانة الأعتذار.


وعلقت عبر صفحتها على تويتر: "لا أتوقع أبدًا تعليقات إيجابية ولا أهتم أبدًا بالتعليقات السلبية. هذا ما فعلته دائمًا وما سأفعله دائمًا. أنا أحترم اعتذارك الصادق وأقدر هذه الحكمة التي توصلت إليها.".


وطرحت إليسا مؤخرا أغنية «قهوة الماضي»، كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وهي ضمن البوم اليسا الجديد الذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر، وتأجل بسبب انتشار فيروس كورونا.


وتقول كلمات الأغنية.. 


بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـــك 

ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك

بدي حدا شوفو إنت لو طـــــــــــل

إقعد بوجو عالهدا واتأملـــــــــــك 

حبيبي

بكل مطرح في أنا وأنت ســــــــــوا

في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى

قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا

يا بموت عإيد الوفا يا بقتـــــــــــلك


وطرحت إليسا في شهر أبريل الماضي أغنية "هنغني كمان وكمان" التي تصدرت التريند، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب".
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