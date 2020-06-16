صالح جمعة يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

هنأ صالح جمعة لاعب الفريق الأول بالنادى الاهلي النجم محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده الـ 28





ونشر صالح جمعة صورة له برفقة محمد صلاح عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام" وعلق: "عام سعيد"





واحتفل امس الاثنين، نجمنا محمد صلاح، جناح نادي ليفربول والمنتخب المصري لكرة القدم، بعيد ميلاده الثامن والعشرين.





وعادت فرق البريميرليج للتدريبات تمهيدا لاستئناف الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو المقبل، بعد تجميدها لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.



