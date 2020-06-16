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فن

إحنا ولاد العز .. لطيفة تعلن عن أغنيتها الجديدة بصورة من التسجيل.. شاهد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:46 م
لطيفة
لطيفة
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مريم عزت
نشرت الفنانة لطيفة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورا من كواليس تسجيل أغنيتها الجديدة "للشمس". 

علقت لطيفة على الصور قائلة : احنا ولاد العز ولا الجود بالعزم ما يصعب عليّ شي.. اسمعوا اغنيتي الجديد #للشمس دلوقتي على قناتي الرسمية على اليوتيوب وجميع المنصات الالكترونية".

وطرحت لطيفة منذ أيام، فيديو كليب، لأغنية جديدة، تحمل اسم "أدي عقد" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

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يذكر أن لطيفة، طرحت عددا من أغاني البوم "اقوى واحدة"، منها "ماتقربليش"، و"زيدي"، و"دمرت اللي ما يدمر"، و"خاصمني ماشي"، وغيرها.

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