إحنا ولاد العز .. لطيفة تعلن عن أغنيتها الجديدة بصورة من التسجيل.. شاهد

علقت لطيفة على الصور قائلة : احنا ولاد العز ولا الجود بالعزم ما يصعب عليّ شي.. اسمعوا اغنيتي الجديد #للشمس دلوقتي على قناتي الرسمية على اليوتيوب وجميع المنصات الالكترونية".

وطرحت لطيفة منذ أيام، فيديو كليب، لأغنية جديدة، تحمل اسم "أدي عقد" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".





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يذكر أن لطيفة، طرحت عددا من أغاني البوم "اقوى واحدة"، منها "ماتقربليش"، و"زيدي"، و"دمرت اللي ما يدمر"، و"خاصمني ماشي"، وغيرها.



