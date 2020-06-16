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أخبار البلد

"الطيران" تخصص 10 ملايين جنيه لعلاج العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:48 م
وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني - صورة من المؤتمر الصحفي
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نورهان خفاجي
أعلن الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، أنه تم تخصيص 10 ملايين جنيه من صندوق دعم الطيران، لعلاج العاملين بوزارة الطيران المدني وقطاعاتها وشركاتها التابعة وهيئاتها.


وقال وزير الطيران المدني، في المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم، الثلاثاءـ أنه تم توفير كافة سبل الرعاية الطبية والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بقطاع الطيران خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم توقيع بروتوكول مع أحد المستشفيات الخاصة  لتخصيص مبنى المستشفى بالكامل لتقديم الخدمة الطبية للعاملين بحقل الطيران المدنى لتلقى العلاج أو العزل فى حال تعرض أحدهم للإصابة بفيروس كورونا  لا قدر الله واستخدام المستشفى بكامل إمكانياته وأجهزته ومعداته الطبية لعلاج العاملين وذلك تحت إدارة و إشراف شركة مصر للطيران للخدمات الطبية.


وأكد وزير الطيران أن الوزارة تضع على قمة أولوياتها صحة وسلامة جميع العاملين خلال هذه المرحلة وتقديم أعلى درجات الرعاية الطبية لهم حيث إن جميع العاملين يقومون بأداء متميز ومشرف لخدمة بلادهم فى هذه الفترة الحاسمة التي نمر بها في مواجهة فيروس كورونا مضيفًا أننا سنواصل جهودنا حتى نعبر هذه الأزمة ونحن أكثر قوة واصرارًا لاستعادة الطيران المدنى المصرى عافيته خلال وقت قريب.


وعقد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيا، لإعلان ضوابط تشغيل المطارات، والجوانب المتعلقة بقرار استئناف الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد فترة توقف دامت لنحو قرابة ثلاثة أشهر، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة بالمطارات، وفقا لخطتها للتعايش مع أزمة الفيروس المستجد.


وكان وزير الطيران، أعلن أنه تم فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، بجميع مكاتب شركات الطيران، استعدادا للسفر مطلع يوليو.
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