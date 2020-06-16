"الطيران" تخصص 10 ملايين جنيه لعلاج العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة

أعلن الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، أنه تم تخصيص 10 ملايين جنيه من صندوق دعم الطيران، لعلاج العاملين بوزارة الطيران المدني وقطاعاتها وشركاتها التابعة وهيئاتها.

وقال وزير الطيران المدني، في المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم، الثلاثاءـ أنه تم توفير كافة سبل الرعاية الطبية والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بقطاع الطيران خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم توقيع بروتوكول مع أحد المستشفيات الخاصة لتخصيص مبنى المستشفى بالكامل لتقديم الخدمة الطبية للعاملين بحقل الطيران المدنى لتلقى العلاج أو العزل فى حال تعرض أحدهم للإصابة بفيروس كورونا لا قدر الله واستخدام المستشفى بكامل إمكانياته وأجهزته ومعداته الطبية لعلاج العاملين وذلك تحت إدارة و إشراف شركة مصر للطيران للخدمات الطبية.









وأكد وزير الطيران أن الوزارة تضع على قمة أولوياتها صحة وسلامة جميع العاملين خلال هذه المرحلة وتقديم أعلى درجات الرعاية الطبية لهم حيث إن جميع العاملين يقومون بأداء متميز ومشرف لخدمة بلادهم فى هذه الفترة الحاسمة التي نمر بها في مواجهة فيروس كورونا مضيفًا أننا سنواصل جهودنا حتى نعبر هذه الأزمة ونحن أكثر قوة واصرارًا لاستعادة الطيران المدنى المصرى عافيته خلال وقت قريب.