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تعليم

وزير التعليم ينفي صدور قرار بصرف تعويضات مالية لأسر طلاب الثانوية العامة المتوفين بكورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:54 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا صحة نهائيا للخبر الذي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، والذي يزعم عزم الوزارة على صرف 5 آلاف جنيه تعويض لأسرة أي طالب يتوفى بسبب كورونا أثناء تأدية امتحانات الثانوية العامة 2020 ، مع اعتبار الطالب ناجحا.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب معًا نستطيع الذي يجمع مؤسسي ائتلافات أولياء الأمور، أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة وما هو إلا عبث.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن هذه الفترة ستكثر بها الشائعات والأخبار الكاذبة لإثارة الجدل والبلبلة قبل امتحانات الثانوية العامة.

وناشد وزير التربية والتعليم أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء أي اخبار يتم تداولها خارج القنوات الرسمية لوزارة التربية والتعليم والمتمثلة في الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الانترنت، والصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر فيس بوك ، والحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم عبر فيس بوك.

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد ، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح بحد أقصى  (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع فتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

كما أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.

وأكد الدكتور طارق شوقي، على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بكل محافظة خلال فترة الامتحانات، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تمثلت في توفير بوابة تعقيم ( تستخدم مواد مطهرة لا تؤثر على الصحة العامة) وأجهزة كشف حراري وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة بالإضافة إلى الكميات المناسبة من الكمامات وأكياس التطهير الفردي وواقي الوجه الشفاف (للملاحظين و المقدرين فقط) والقفازات بالإضافة إلى كرتونة تحتوى على زجاجات مطهر إضافية في كل دور من أدوار اللجنة.
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