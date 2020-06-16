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مرأة

بـ ظهر مكشوف.. لارا إسكندر بإطلالة تخطف الأنظار على انستجرام

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:22 م
لارا اسكندر
لارا اسكندر
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نهى هجرس
نشرت المطربة لارا اسكندر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة لافتة وجريئة.

وتألقت بها لارا اسكندر، بفستان انيق باللون الأسود، ومكشوف من الظهر ليبرز عن جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت لارا اسكندر فى الماكياج على اللون البنى للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمالها.

كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الذهبى الطويل التى تتناسب مع إطلالتها وتبرز جمالها .

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الذهبية، عبارة عن قرط من الشراشيب وساعة مميزة لليد.
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