AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التضامن: صرف العلاوات الخمس بقرار رئاسي وليس بحكم قضائي.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:22 م
نيفين القباج
نيفين القباج
Advertisements
هاني حسين
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا نشهد سنة رخاء لأصحاب المعاشات بصرف العلاوات الخمس والزيادة السنوية.

وأضافت نيفين القباج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن  أصحاب المعاشات يصرفون العلاوات الخمس والزيادة السنوية التي أقرها الرئيس السيسي، وتيسير أقساط التأمينات لمدة 3 أشهر".

وتابعت نيفين القباج "صرف العلاوات الخمس لم يكن وفق حكم قضائي بل وفق توجيهات الرئيس السيسي الذي انحاز إلى أصحاب المعاشات".

وأكملت نيفين القباج "الرئيس السيسي قرر الانحياز إلى أصحاب المعاشات بصرف النظر عن أي أحكام قضائية وكان الهدف من هذا القرار حصول أصحاب المعاشات على حقهم".

ولفتت نيفين القباج إلى أن "أصحاب المعاشات المستحقة سيستفيدون من العلاوات الخمس من أول يوليو 2006 وحتى 2015 وعددهم 2.4 مليون مواطن والـ 14% زيادة يستفيد منها جميع أصحاب المعاشات بما يقرب من 10 ملايين مواطن".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتصديق الرئيس السيسي .. 2.4 مليون من أصحاب المعاشات يصرفون العلاوات الخمسة فى هذا الموعد

مفاجأة لأصحاب المعاشات في يوليو المقبل..تعرف على التفاصيل

هدية السيسى للمصريين.. هؤلاء يستفيدون من زيادة المعاشات أول يوليو

التضامن: تسهيلات لـ 10 قطاعات بسبب أزمة كورونا

بقيمة إجمالية ٢٨ مليار جنيه.. التضامن: موقع إلكتروني للرد على استفسارات ومعرفة قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وزيرة التضامن: قريبا إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد

ترشيحاتنا

القومي لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق فى تعذيب العمال المصريين بليبيا

فيديوجراف .. تفاصيل علاج فيروس كورونا في مصر الشهر الحالي

الحبة المعجزة .. رئيس الفلبين يزعم: تقتل كورونا وسأتولى توزيعها بنفسي

لجنة مكافحة كورونا: بعض المستشفيات الصغيرة سبب ارتفاع معدل الوفيات.. فيديو

أبرزها رابطة المحترفين .. 3 مطالب للخطيب فى اجتماع اتحاد الكرة لحسم مصير الدوري

أمريكا تعين سيدة من أصول هندية سفيرة لها في إثيوبيا

AdvertisementS

لحظات مرعبة.. أشباح تمارس تمارين في صالة رياضية في الهند

أمريكا تعين سيدة من أصول هندية سفيرة لها في إثيوبيا

وزير التعليم ينفي صدور قرار بصرف تعويضات مالية لأسر طلاب الثانوية العامة المتوفين بكورونا

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

انطلاق اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الممتاز بحضور الخطيب لحسم مصير الدوري

فى وقت الشدة فقط تعرف من هم الحثالة.. على معلول يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

لجنة مكافحة كورونا: نتوقع الوصول إلى 2000 إصابة يوميا .. وندخل مرحلة الثبات في أول أسبوعين من يوليو

الأهلي يرد بالمستندات على محامي آل الشيخ.. ويكشف الادعاءات الباطلة.. ويغلق الملف

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

بريطانيا تتوصل إلى أول دواء يوقف الوفاة من فيروس كورونا

ماجد سامي يتهم النادي الأهلي بالحصول على لقب نادي القرن بالمحسوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال بعد سن الخمسين.. فحوصات طبية مهمة يجب إجراؤها فورا

أثناء الحجر.. نصائح لاستخدام جهاز قياس الضغط في المنزل

بالذهبي اللامع .. عبير صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة