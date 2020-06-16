التضامن: صرف العلاوات الخمس بقرار رئاسي وليس بحكم قضائي.. فيديو

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا نشهد سنة رخاء لأصحاب المعاشات بصرف العلاوات الخمس والزيادة السنوية.





وأضافت نيفين القباج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أصحاب المعاشات يصرفون العلاوات الخمس والزيادة السنوية التي أقرها الرئيس السيسي، وتيسير أقساط التأمينات لمدة 3 أشهر".





وتابعت نيفين القباج "صرف العلاوات الخمس لم يكن وفق حكم قضائي بل وفق توجيهات الرئيس السيسي الذي انحاز إلى أصحاب المعاشات".





وأكملت نيفين القباج "الرئيس السيسي قرر الانحياز إلى أصحاب المعاشات بصرف النظر عن أي أحكام قضائية وكان الهدف من هذا القرار حصول أصحاب المعاشات على حقهم".





ولفتت نيفين القباج إلى أن "أصحاب المعاشات المستحقة سيستفيدون من العلاوات الخمس من أول يوليو 2006 وحتى 2015 وعددهم 2.4 مليون مواطن والـ 14% زيادة يستفيد منها جميع أصحاب المعاشات بما يقرب من 10 ملايين مواطن".



