AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خروج 14 حالة جديدة بعد تعافيها من فيروس كورونا في بني سويف

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:31 م
المتعافون من فيروس
المتعافون من فيروس كورونا
Advertisements
محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة عن تعافي 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى الصدر ببني سويف، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة. 

اقرأ أيضا: 

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مؤكدا على مواصلة  الجهود التي  تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة. 
  
من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعافي 4 حالات من فيروس كورونا بالمدينة الجامعية ببني سويف

خروج 10 حالات من عزل المدينة الجامعية ببني سويف بعد تعافيهم من كورونا

خروج 15 حالة بعد تعافيها من كورونا بالمدينة الجامعية ببني سويف

محافظ بني سويف: خروج 41 حالة بعد تعافيها من فيروس كورونا بالمدينة الجامعية

المدينة الجامعية تستقبلهم.. خروج وتعافي 116 من المصابين بفيروس كورونا في بني سويف

تعافي 5 حالات جديدة من فيروس كورونا في بني سويف

ترشيحاتنا

الصحة: 80% من إصابات كورونا في الفئة العمرية من 30 لـ 60 سنة .. فيديو

تعليقا على بيان الأهلي.. تركي آل الشيخ: أثق في القضاء المصري.. ومصر وقيادتها وشعبها في قلبي

على متن مركب.. صوفينار تقضي إجازتها الصيفية

الصحة: تسجيل 1567 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و94 وفاة

بالذهبي اللامع .. عبير صبري تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة

الأهلي يرد بالمستندات على محامي آل الشيخ.. ويكشف الادعاءات الباطلة.. ويغلق الملف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت.. يارا بإطلالة جذابة تبهر متابعيها على إنستجرام

بـ ظهر مكشوف.. لارا إسكندر بإطلالة تخطف الأنظار على انستجرام

حدود ساخنة.. تفاصيل المواجهة الدموية بين الهند والصين.. خسائر وقتلى بالجيشين في لاداخ.. نيودلهي تلجأ للدبلوماسية وبكين تقذف بالاتهامات ..صور