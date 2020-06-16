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تعليم

البحث العلمي: الفائزون بمسابقة الفيزياء لطلاب جامعة الطفل سيحصلون على تدريب صيفي بروسيا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:58 م
الدكتور محمود صقر،
الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني
قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن جامعة الطفل تواصل إقامة فعالياتها رغم أزمة كورونا وذلك افتراضيا عبر الإنترنت، مشيرا إلى أنها تجربة ناجحة ومن برامج الأكاديمية، وقد تم تطبيقها فى 15 جامعة مصرية.

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وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى أن جامعة الطفل تقدم برامج مميزة للأطفال في جميع المجالات والتخصصات العلمية ودعم المبتكرين منهم، كما تقوم بتصنيف المبتكرين والموهوبين ومن ثم إظهارهم في مراكز الشباب.


وأوضح أنه تم إطلاق مسابقة الفيزياء لعام 2020، للطلاب بجامعة الطفل، والتي ستستقبل 200 طالب من البرنامج سيتم تصفيتهم إلى 30 طالبا فقط، مشيرا إلى أنه يعد مشروعا قوميا في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم.

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وقال إنه يعد إحدى آليات الأكاديمية في هذا المجال، والذي استقبل حتي الآن ما يقرب من 16500 طالب في 39 جامعة حكومية وخاصة ومركز بحثي، تعطي الأكاديمية الفرصة للطلاب الذين وصلوا للمرحلة النهائية فرصة للتدريب الصيفي في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين المعهد والأكاديمية، وسيتم إعلان النتائج على الموقع الرسمي للأكاديمية وموقع وصفحة الفيس بوك لجامعة الطفل.


وكان قال الدكتور محمود صقر ، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الأكاديمية استقبلت مقترح النائب فتحى ندا، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان بالترحيب ، والذي تضمن إنشاء جامعة الطفل فى مراكز الشباب، والذي وجه لوزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة.

وأضاف "صقر" في تصريح لـ"صدى البلد" أنه في حال قبول وزارة الشباب المقترح سيتم تنفيذه على الفور ، مشيرا إلى أن ما عطل الأكاديمية عن مناقشته وتطبيقه أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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