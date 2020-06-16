محافظ البحر الأحمر: استقبال أول فوج سياحي من بلجيكا يونيو الحالي .. فيديو

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن هناك زلزالا حدث مساء اليوم، مؤكدا أنه تم في اتجاه شمال شرق الغردقة وقوته كانت 5.6 وشعر به المواطنون، ولا توجد أي خسائر، قائلا "أنا شعرت به وكنت موجودا فى مكتبي واستمر أقل من دقيقة.





وأضاف حنفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية ten أنه سيتم إستقبال أول فوج قادم من بلجيكا يوم 26 الشهر الحالي، وسيكون على مدار يومين حتى 28 مايو.





وتابع محافظ البحر الأحمر أنه منذ أول أيام العيد كان هناك استعدادات وتم استقبال السياحة الداخلية بنسبة 25% ، مشيرا إلى أن إعادة التشغل يتطلب تدريب العمالة على النظام الجديد للقواعد التي وضعتها وزارتا الصحة والسياحة.





وأشار اللواء عمرو حنفي إلى أن هناك 71 فندقا قد حصلت على تراخيص من وزارة الصحة والسياحة، مؤكدا أنهم مستعدون لاستقبال السياح الأجانب بكافة الإجراءات الاحترازية.





وقال محافظ البحر الأحمر، إنه حدث بعض التجاوزات منذ 4 أيام من شباب بنوع من الاحتفال، وكان هناك تقارب، مؤكدا أنه تم اتخاذ قرار وسحب الرخصة من الفندق وسحب الترخيص فى الحال وهناك تنسيق مع وزارة السياحة بأذا حدث تجاوز يتم سحب ترخيص الفندق في الحال.







