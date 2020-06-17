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حوادث

عليك حكم نفقة .. اعرف كيف تتخلص منه

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:01 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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محمد العيسوى
يعاقب كل من صدر عليه حكم قضائي بدفع نفقة وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه بالحبس مدة لا تزيد على  سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك بعد صدور القانون رقم قانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 حسبما قال محمد التهامى المحامى والخبير القانونى.

كيفية التخلص من هذا الحكم، بهذه الخطوات: 
١- إنذار عرض بسرعة وضع النفقة في المحكمة، وإذا قام أحد بالاتصال بك أو قابلك قدم له إنذار العرض
٢-ابعث حوالة بريدية على عنوان الشاكية واحصل على ما يفيد بذلك .
٣-اتصل بالشاكية وخذ منها أصل الصيغة التنفيذية للحكم واجعلها تكتب على ظهرها تنازل وأنها استلمت المبلغ
٤-انتظر حتى تذهب إلى القسم وتسلم الحكم من قبل الشاكي للتنفيذ وادفع في القسم وذلك لأن تسديد مبلغ النفقة لا يسقط الحكم، وتستطيع الزوجة أن تطلب المبلغ مرة أخرى.

كما نصح التامى بتسديد المبلغ بعد صدور الحكم أو تقديم كفيل تقبله وإلا الحبس شهر، وطريقة تنفيذ هذا الحكم غالبا يكون عن طريق قسم الشرطة، والذي يحصل بدوره على المبلغ لصالحها، ويحرر محضر استلام بذلك، بمعنى إذا قمت بعمل إنذار عرض بالمبلغ بعد الحكم أو حتى دفعت المبلغ في القسم أو حتى هي كتبت لك أنها استلمت المبلغ كل ذلك لما يجعل الحكم يسقط أو يمنعها من تحصيله مرة أخرى لأنها إذا نفذت من خلال القسم، وقلت انك دفعت المبلغ ومعك تنازل أو إنذار بأنك سددت في المحكمة، فإن القسم يرفض ويطالبك بالمبلغ.
 
وأكد المحامى أن الحل يتمثل في تسديد المبلغ بأي طريقة من الطرق  التي تم ذكرها، ولكن عليك باتخاذ خطوة بسيطة وهى أن تثبت أن المبلغ تم دفعه وتلغي الحكم، وبعد تسديد المبلغ بأي طريقة يتم عمل إشكال في تنفيذ الحكم أمام نفس القاضي الذي أصدر حكم الحبس وتقدم ما يفيد السداد سواء إنذار العرض أو الحوالة أو التنازل أو صورة من محضر الشرطة .
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