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مرأة

وفري فلوس الصالون .. تعلمي طريقة الباديكير في البيت

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:48 ص
خطوات الباديكير المنزلي
خطوات الباديكير المنزلي
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رشا عوني
تحرص الكثير من النساء على العناية بالقدمين والأظافر وإجراء الباديكير بشكل دوري للحفاظ على نظافة الأقدام لتبدو نظيفة وأنيقة ، وفي ظل تفشي فيروس كورونا وتخوف الجميع من الذهاب لصالونات التجميل ، يمكنك تعلم خطوات عمل الباديكير في البيت وتنظيف القدمين بشكل مستمر بخطوات سهلة وبسيطة دون الحاجة للذهاب للصالون  .

قدم موقع glowpink المعني بجمال المرأة خطوات الباديكير في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة .. 

1- قومي أولًا بقص الأظافر وبردها وإزالة الحواف على أطراف الأصابع.
2- اغلي كمية من الماء الساخن على قد تحملك وضيفي لها شرائح الليمون و فنجان من الملح الخشن مع كمية من الشاور جيل .
3- ضعي قدميك في هذا الماء لمدة 20 دقيقة حتى تستطيعين إزالة الجلد الميت .
4- استخدمي حجر القدم وافركي القدم بشكل كامل والأصابع و الكعب .
5- أعيدي قدميك للماء بالليمون والملح مرة أخرى لمدة دقائق .
6- إذا كنتي تعانين من تشقق الكعبين ، قومي باستخدام ألة القدم لإزالة الجلد الجاف حول الكعبين .
7- اشطفي قدميك بماء فاتر .
8- اخلطي ملعقة من الفازلين وملعقة كبيرة من النشا وزيت الورد وادهني قدميك والكعبين بهذا الخليط ، فهو يعمل على ترطيب القدم والتخلص من تشقق الكعبين .
وفري فلوس الصالون .. تعلمي طريقة الباديكير في البيت
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