وفري فلوس الصالون .. تعلمي طريقة الباديكير في البيت





قدم موقع glowpink المعني بجمال المرأة خطوات الباديكير في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة ..





1- قومي أولًا بقص الأظافر وبردها وإزالة الحواف على أطراف الأصابع.

2- اغلي كمية من الماء الساخن على قد تحملك وضيفي لها شرائح الليمون و فنجان من الملح الخشن مع كمية من الشاور جيل .

3- ضعي قدميك في هذا الماء لمدة 20 دقيقة حتى تستطيعين إزالة الجلد الميت .

4- استخدمي حجر القدم وافركي القدم بشكل كامل والأصابع و الكعب .

5- أعيدي قدميك للماء بالليمون والملح مرة أخرى لمدة دقائق .

6- إذا كنتي تعانين من تشقق الكعبين ، قومي باستخدام ألة القدم لإزالة الجلد الجاف حول الكعبين .

7- اشطفي قدميك بماء فاتر .

8- اخلطي ملعقة من الفازلين وملعقة كبيرة من النشا وزيت الورد وادهني قدميك والكعبين بهذا الخليط ، فهو يعمل على ترطيب القدم والتخلص من تشقق الكعبين .

تحرص الكثير من النساء على العناية بالقدمين والأظافر وإجراء الباديكير بشكل دوري للحفاظ على نظافة الأقدام لتبدو نظيفة وأنيقة ، وفي ظل تفشي فيروس كورونا وتخوف الجميع من الذهاب لصالونات التجميل ، يمكنك تعلم خطوات عمل الباديكير في البيت وتنظيف القدمين بشكل مستمر بخطوات سهلة وبسيطة دون الحاجة للذهاب للصالون .