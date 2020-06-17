عبدالله السعيد: إكرامي وأحمد فتحي إضافة كبيرة لـ بيراميدز

أكد الدولي المصري عبدالله السعيد نجم نادي بيراميدز، أن انضمام الثنائي أحمد فتحي وشريف إكرامي من صفوف الأهلي، سيمثلان دفعة قوية لفريق بيراميدز.
وقال السعيد خلال تصريحاته لـبرنامج "اللعيب" المذاع على MBC مصر: "بالتأكيد، تواجد أحمد فتحي وشريف إكرامي في الفريق سيمثلان دفعة قوية فهم نجوم كبار ويملكون خبرات كبيرة".
وينتهي تعاقد أحمد فتحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ورفض تجديد تعاقده.
وأعلن بيراميدز ضمه دون الكشف عن المقابل المادي وإن كانت بعض التقارير قد ذهبت إلى إنه 15 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون هناك شرط بعد الموسم الثاني يقضي بضرورة خوضه لــ 50% من نسب المشاركات ليتم تفعيل الموسم الأخير.
ورغم ان اللوائح تمنح الأهلي الحق في شكوي بيراميدز، لكن مسئولي القلعة الحمراء رفضوا الأمر تمامًا لسببين أولهم العلاقة المتطورة والمتميزة التي تجمعهم بمسئولي النادي حاليًا وعلي رأسهم سالم الشامسي ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تحظي بمكانه خاصة لدي الأهلي ، والسبب الثاني أن مسئولي القلعة الحمراء يكنون كل الإحترام لاحمد فتحي ومسيرته وإخلاصه في الدفاع عن ألوان ناديه.