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منوعات

مغير اللعبة.. علماء يتوصلون لاختبار يكشف عن مرضى كورونا ممن لا تظهر عليهم أعراضه

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
اقترب العلماء والباحثون إلى طريقة التعرف على عشرات الآلاف من ضحايا فيروس كورونا المستجد بفضل اختبار الدم ، والذي وصفوه بـ"مغير اللعبة"، فقد يمكنه اكتشاف 98 في المائة من الحالات حتى تلك التي لا تظهر عليها أعراض.

ويخشى العلماء من أن الأساليب الموجودة فعالة في الكشف عن الفيروس في الحالات المرضية جدا، ومع ذلك ، تظهر الدراسات أن ما يصل إلى 8 حالات من كل 10 حالات خفيفة، لدرجة أن المرضى لا يكادون يلاحظون أنهم مريضون، وبالتالي لن يعرفوا أن لديهم مناعة محتملة.

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ووفقا لما تقدم؛ سيضع اختبار جامعة "برمنجهام" هؤلاء الضحايا المخفيين على الرادار، فهو يعمل عن طريق التحقق من الأجسام المضادة التي ينتجها الجهاز المناعي عندما يغزو "كوفيد- 19" الخلايا باستخدام المسامير السطحية للفيروس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن خلال القيام بذلك ، يلتقط الاختبار العديد من الحالات،  فيقول الباحثون إن الضحايا الذين لا تظهر عليهم أعراض  يتفاعلون مع 'المسامير"، بينما يبدو أن الحالات الشديدة تتفاعل مع الجسم الرئيسي للفيروس.

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وقال "أليكس ريشتر" من معهد علم المناعة في "برمنجهام "إن النتائج استندت إلى دراسات شملت 1000 عامل من NHS، بينما يركز بحث برمنجهام على  وجود بروتين على الجسم الرئيسي للفيروس.

فيما أوضح أحد القائمين على الاختبارات ، أن "البيانات تستمر في إثبات أن اختبار الأجسام المضادة يتمتع بأداء ممتاز".
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