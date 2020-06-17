إسرائيل تقر استخدام دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا

أقرت إسرائيل استخدام عقار "ريمديسيفير" االمضاد للفيروسات، كعلاج لفيروس كورونا "المستجد "كوفيد-19"، وهو الدواء الذي تنتجه شركة "جيلياد اينسز الأمريكية".





ونقلت تقارير إعلامية عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأكيده، أن مجلس الوزراء وافق على طلب وزير الصحة بقبول تبرع شركة "جيلياد ساينسز" بعقار ريمديسيفير، وأنه سيستخدم في علاج المرضى ذوي الحالات المتوسطة والحرجة.





يذكر أن عقار ريمديسيفير كان من أوائل العقارات التي تظهر فعاليتها في التجارب على البشر ضد فيروس كورونا، حيث وافقت كل من كوريا الجنوبية واليابان والهند والولايات المتحدة وسنغافورة بالفعل على استخدامه في علاج الحالات الطارئة.





ومن بين 9 ملايين نسمة، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل 19338 حالة إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 302 .





وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية دخول إسرائيل في مفاوضات متقدمة مع شركة "موديرنا" الأمريكية للأدوية، حيث من المقرر أن توقع معها عقدا لشراء لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ودخل لقاح موديرنا، مراحل متقدمة في التجارب، حيث من المقرر أن تبدأ التجربة السريرية الثالثة والنهائية على اللقاح في يوليو المقبل.





وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل تجري مفاوضات للحصول على اللقاح، لكنها لم تكشف مزيدا من التفاصيل، بينما قالت موديرنا في وقت سابق عن أنها تخطط للبدء- خلال يوليو- في المرحلة الأخيرة من التجارب على 30 ألف متطوع، وذلك في يوليو.



