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رياضة

بعد تألقه أمام ليجانيس في الدوري الإسباني.. ميسي يتصدر تويتر

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:17 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر هاشتاج ميسي ، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"؛ عقب تألقه في مباراة فريقة برشلونة أمام ليجانيس في الدوري الإسباني.

وتألق ميسي، لاعب فريق نادي برشلونة الاسباني، في مباراة فريقة امام نادي ليجانيس، وتسبب في ركلة جزاء لنادي برشلونة، وسجلها؛ ليحرز الهدف الثاني لفريقه في المباراة التي جمعتهما بالامس على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

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وعلق رواد تويتر على الهاشتاج و جاءت تعليقاتهم ما بين "عظمه اوي ي عم الناس.. هكر اللعبة باشا قلبي  افضل من لمس الكره في التاريخ.. متاكدين كان محجور.. للمرة المليّون ميسي هوَ كرة القدم".

 وعادت منافسات الدورى الإسبانى الخميس الماضى، بعد غياب استمر نحو 3 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا.

وارتفع رصيد نادي برشلونة للنقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد نادي ليجانيس عند 23 نقطة في المركز العشرين والأخير.
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