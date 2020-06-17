بعد تألقه أمام ليجانيس في الدوري الإسباني.. ميسي يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج ميسي ، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"؛ عقب تألقه في مباراة فريقة برشلونة أمام ليجانيس في الدوري الإسباني.





وتألق ميسي، لاعب فريق نادي برشلونة الاسباني ، في مباراة فريقة امام نادي ليجانيس ، وتسبب في ركلة جزاء لنادي برشلونة ، وسجلها؛ ليحرز الهدف الثاني لفريقه في المباراة التي جمعتهما بالامس على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".





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وعلق رواد تويتر على الهاشتاج و جاءت تعليقاتهم ما بين " عظمه اوي ي عم الناس.. هكر اللعبة باشا قلبي افضل من لمس الكره في التاريخ.. متاكدين كان محجور.. للمرة المليّون ميسي هوَ كرة القدم".





وعادت منافسات الدورى الإسبانى الخميس الماضى، بعد غياب استمر نحو 3 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا.





وارتفع رصيد نادي برشلونة للنقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد نادي ليجانيس عند 23 نقطة في المركز العشرين والأخير.