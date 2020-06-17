هاشتاج رجاء الجداوي يتصدر تويتر.. ومغردون: كلنا جمبك وبندعيلك

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر # هاشتاج رجاء الجداوي ، و جاء ذلك لمساندتها بعد ان أعلنت ابنتها أمس استمرار تعبها ووجودها في العناية المركزة.





وجاءت التعليقات لدعم رجاء الجداوي كالاتي :





ربنا يشفيكي وتقومي بالف سلامة ويشفي كل أم وكل مريض وكل حد على فراش المرض يا رب.





كلنا جمبك وبندعيلك تنوري الشاشة من جديد.





حد خد باله من تشابه مسيرة #رجاءالجداوي شفاها الله والراحل #حسن حسني، فرحلة التمثيل المصرى وإزاى هما بدأو من الستينيات وكان لهما حضورا، فالسينما وعالمسرح وتأثير فالتلفزيون والاتنين قادران يمثلان شخصيات من كل الطبقات الإجتماعيه بتمكن وإقناع وضحكونا وأبكونا واعتبرناهما جزءا من عيلتنا.





ربنا يشفيكي يا جوجو يا قمر و انشاء الله نشوف قريب ف احسن صحة وحال يارب وترجعي تاني لجمهورك اللي بيعشقوكي تقريبا اشيك ست ف مصر بلا منازع ربنا يشفيكي يا حببتي و اشوفك منورة الشاشة تاني انشاء الله





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ولا تزال الفنانة #رجاء_الجداوي في العناية المركزة بمستشفى العزل الصحي، وهو ما أقلق الجمهور بسبب عدم تطور حالته رغم حقنها ببلازما المتعافين و ندعو لها جميعا بالشفاء العاجل.





كانت "أميرة مختار" ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عقد كتبت عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، منشورًا جديدًا عن آخر تطورات حالة والدتها رجاء الجداوي.





وقد كشفت أميرة عن آخر التطورات للحالة الصحية لوالدتها بعد ان تبين إيجابية المسحة الأخيرة التي أجريت لها رغم حقنها ببلازما المتعافين.





وكتبت اميرة: "مامي ما زالت في الرعاية المركزة، وعلي نفس الجهاز السباب... بس للأسف تعبانة، ادعولها ارجوكم، ربنا يشفيها و يشفي كل مريض".