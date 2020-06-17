ألمانيا تسجل 345 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا.. والإجمالي يتخطى 187 ألف حالة

أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.





واستنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، فقد سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء، 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد.





وبحسب بيانات المعهد، أصبح إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 187 ألفا و184 حالة.





وذكر المعهد، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس وصلت إلى 8830 حالة، بعد تسجيل 30 حالة وفاة إضافية.



