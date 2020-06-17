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فن

بالكمامة.. مايلي سايرس وحبيبها كودي سيمبسون يشتريان القهوة الصباحية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:16 ص
مايلي سايرس
مايلي سايرس
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شروق ابراهيم
قرر الثنائي النجمة العالمية مايلي سايرس وحبيبها المغني كودي سيمبسون كسر الحجر المنزلي، وتناول القهوة الصباحية سويًا. 

وظهرت مايلي سايرس وكودي سيمبسون وهما يرتديان الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19. 

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وارتبطت مايلي سايرس بـ كودي سيمبسون في أكتوبر الماضي بعد مرور أسابيع قليلة على انفصالها من زوجها الشاب الممثل الأسترالي ليام هيمسورث. 

وذلك بعد زواجهما في ديسمبر 2018 عقب علاقة غرامية استمرت 10 سنوات، بسبب اتهام المغنية الأمريكية زوجها السابق بالخيانة.

وارتبط  ليام هيسمورث بعد انفصاله عن مايلي سايرس بموديل تدعى جبريلا بروكس.

بالكمامة.. مايلي سايرس وحبيبها كودي سيمبسون يشتريان القهوة الصباحية
بالكمامة.. مايلي سايرس وحبيبها كودي سيمبسون يشتريان القهوة الصباحية
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