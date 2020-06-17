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تعليم

جامعة كفر الشيخ تنعي أستاذًا بكلية الآداب توفي بـ كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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محمود زيدان
نعى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، البرلماني السابق، الدكتور محمد يحيى عقل، الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والذي وافته المنية اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال دسوقي، بالأصالة عن نفسي وعن أسرة الجامعة أتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى أسرته وكلية الآداب، مضيفًا " لقد آلمنا نبأ وفاته وأن قلوبنا جميعا لمحزونة".

وتابع، رئيس جامعة كفر الشيخ، "ويطمئننا جميعًا أنه في حفظ الرحمن الرحيم فعند الله نحتسبه ونسأله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان".

وكان النائب السابق الدكتور محمد يحي عقل، قد دخل مستشفى عزل بلطيم، صباح الخميس الماضي، إثر ظهور نتيجة تحاليل PCR، الخاص به، والتي أكدت إيجابية إصابته بفيروس كورونا، وخضع لبرتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة، إلا أن حالته الصحية تدهورت، ووافته المنية صباح اليوم.

ومن المقرر تشييع جثمان النائب البرلماني السابق الدكتور محمد يحيى عقل، بمسقط رأسه بقرية الورق التابعة لمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة والمقررة من وزارة الصحة. 

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