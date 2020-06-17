جامعة كفر الشيخ تنعي أستاذًا بكلية الآداب توفي بـ كورونا





وقال دسوقي، بالأصالة عن نفسي وعن أسرة الجامعة أتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى أسرته وكلية الآداب، مضيفًا " لقد آلمنا نبأ وفاته وأن قلوبنا جميعا لمحزونة".



وتابع، رئيس جامعة كفر الشيخ، "ويطمئننا جميعًا أنه في حفظ الرحمن الرحيم فعند الله نحتسبه ونسأله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان".



