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تعليم

وحدة الأشعة السينية بجامعة سوهاج تجري 900 عينة لخدمة البحث العلمي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:27 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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خالد رياض
تواصل وحدة الأشعة السينية بكلية العلوم جامعة سوهاج خطة أنشطتها العلمية التي تأتى تنفيذاَ للجهود المبذولة لإستمرار دعم ورفع كفاءة البحث العلمي بالجامعة.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، وقال أن الوحدة منذ افتتاحها في مايو ٢٠١٩ حتي الآن نجحت في تعزيز التعاون مع مختلف الجامعات المصرية وذلك من خلال التعاون في مواضيع بحثية متنوعة، حيث استطاعت إجراء تحاليل ٩٠٠ عينة مختلفة من جامعات أسيوط، جنوب الوادي، أسوان، الوادي الجديد، بنها، الزقازيق، عين شمس، المعهد القومي لبحوث الاسكان وجامعة الأزهر، نظير مبالغ مالية تم توريدها للمساهمة في دعم الموارد الذاتية للجامعة.

 قال الدكتور اسلام محمد الشيخ، المشرف علي معمل علوم وتكنولوجيا النانو، أن الوحدة ساهمت أيضًا في نشر ٢٠ بحثاَ في مجلات علمية دولية ذات معامل تأثير بالإضافة تحليل عيناتها داخل المعمل، مؤكدًا أن الوحدة مستمرة في تنفيذ أعمالها على أكمل وجه بالشكل الذي يخدم كافة قطاعات المجتمع المحلي بوجه خاص والبحث العلمي بوجه عام.

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