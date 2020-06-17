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محافظات

بعد تخصيص 61 مشروعا باستثمارات 440 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى.. تمهيد طرق على مساحة 346 فدانا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:16 م
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جمالات الدمنهورى

اعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ان اجمالى عدد المشروعات التى تم تخصيصها بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى حتى الآن بلغ  ٦١ مشروعا بتكلفة استثمارية ٤٤٠ مليون جنيه مشيرًا إلى إزالة كافة الصعوبات أمام المستثمرين لدفع عجلة الإنتاج.

وأكد اللواء آمنة على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين الجادين وفتح افاق الاستثمار الواعد وتسهيل الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات الواعدة للاستفادة منها فى دعم الاقتصاد القومى للبلاد وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

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واوضح المحافظ البحيرة فى بيانا بأن مجالات الاستثمار متنوعة بدائرة المحافظة  لتميزها باتساع مساحتها الطبيعية الجغرافية مابين المناطق الساحلية بشمال المحافظة والمناطق الصحراوية جنوبا بالاضافة الى توافر الايدى العاملةو شبكة قوية وكبيرة من الطرق وموقع جغرافى متميز الامر الذى  يجعل منها بيئة خصبة  لأي مجال استثمارى.

واشار  "امنة" انه جارى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من تمهيد الطرق بالمنطقة الصناعية  بحوش عيسى المقامة على مساحة 346 فدانا بتكلفة 12  مليون جنيه موجها مدير المنطقه الصناعيه بحوش عيسى وجهاز الإشراف بمديرية الطرق ووحدة التنفيذ الذاتى باستمرار اعمال المعاينة على الطبيعة للشوارع التى تم الانتهاء منها واستلامها للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانيه لتوصيل الغاز الطبيعى والمياه ومتابعه باقى أعمال تمهيد الشوارع المتبقيه

وكانت المحافظة قد انتهت من توصيل الخط المغذى المياه بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى بتكلفه ٥٠ مليون جنيه وتنفيذ المرحلة الأولى للمياه بتكلفه ٨ مليون جنيه كما تم الانتهاء من توصيل الخط المغذى للغاز وتنفيذ المرحلة الأولى لتوصيل الغاز بتكلفة ٦ مليون جنيه وكذا إنشاء لوحة توزيع رقم (١) بتكلفه ١١ مليون جنيه وتوصيل التغذيه الكهربائية لبعض المصانع بتكلفه ٥ مليون جنيه. 

بعد تخصيص 61 مشروعا باستثمارات 440 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى.. تمهيد طرق على مساحة 346 فدانا
بعد تخصيص 61 مشروعا باستثمارات 440 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى.. تمهيد طرق على مساحة 346 فدانا
بعد تخصيص 61 مشروعا باستثمارات 440 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى.. تمهيد طرق على مساحة 346 فدانا
بعد تخصيص 61 مشروعا باستثمارات 440 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى.. تمهيد طرق على مساحة 346 فدانا
بعد تخصيص 61 مشروعا باستثمارات 440 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى.. تمهيد طرق على مساحة 346 فدانا
بعد تخصيص 61 مشروعا باستثمارات 440 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى.. تمهيد طرق على مساحة 346 فدانا
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