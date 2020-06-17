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فن

بعد أزمة صورة بناته.. سر غضب شريف منير من واقعة علم مصر

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:12 م
شريف منير
شريف منير
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أحمد إبراهيم
تعرض الفنان شريف منير ، للهجوم مجددا ولكن هذه المرة بسبب ظهوره فى عديد من الصور داخل منزله ، وفى خلفيتها علم مصر وهو الامر الذى تسبب فى هجوم شرس عليه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وواجه شريف منير سيل من التساؤلات الساخرة عن سر احتفاظه بعلم مصر فى منزله، حيث قال له احد المتابعين : "لماذا انت حاطط علم مصر ؟.

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ليرد شريف منير بسخرية عليه قائلا : عشان انا خاين لبلدى مصر". 

وردد متابع اخر نفس السؤال قائلا : "انت حاطط ليه علم مصر عندك فى البيت هو اى حاجه وخلاص" ليرد شريف بقوة قائلا : "كل الخونة بيسالوا نفس السؤال واكمل ساخر : تحب احط علم تركيا ولا قطر .. انت تؤمر با ابو الرجال". 

وهو ما دفع متابع اخر يقول له : "هو انت واخد العلم معاك فى كل حته"  ليرد شريف منير قائلا : "حب مصر ده مرض بعيد عنك .. حب مزمن زى المرض المزمن مش اى حد يحسه". 

واما متابع اخير تسائل قائلا : "عندك كام علم عشان نعرف بس"  ليرد شريف قائلا : "عندى 30 علم فى 6 اماكن لوحطيتى الرقمين جنب بعض هتلاقيهم 30 \ 6 ، قرب قوى على فكرة كل 30 \ 6 وانتى وكل حبايبك وعشيرتك طيبين". 

وكان تعرض الفنان شريف منير الى هجوم شرس بعد نشر صورة بناته عبر حسابه على انستجرام وهو الامر الذى اثار غضب شريف والذى هدد باللجؤ الى القضاء فى حق كل التجاوزين.      
بعد أزمة صورة بناته.. سر غضب شريف منير من واقعة علم مصر
بعد أزمة صورة بناته.. سر غضب شريف منير من واقعة علم مصر
بعد أزمة صورة بناته.. سر غضب شريف منير من واقعة علم مصر
بعد أزمة صورة بناته.. سر غضب شريف منير من واقعة علم مصر
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