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برلمان

نائب: عقار ديكساميثازون لا يستخدم بدون روشتة طبية أو إشراف الطبيب

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:01 ص
عقار ديكساميثازون
عقار ديكساميثازون
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معتز الخصوصى

قال النائب حسني حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن جسم الإنسان لا يتقبل عقار ديكساميثازون بدون روشتة طبية أو من خلال الطبيب المعالج، لأنه من الممكن أن تحدث أعراض مضاعفة.


وأشار "حافظ"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنه من الممكن ألا يكون الشخص مصابًا بفيروس كورونا، ويتناول عقار ديكساميثازون، وهو ما يؤدي إلى تأثير عكسي على جسم الإنسان، كما أنه من الممكن أن يتسبب فى الإصابة بحساسية وهبوط فى الدورة الدموية وغيرها من المضاعفات.


وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه لا يجب أن يأخذ المصاب بفيروس كورونا عقار ديكساميثازون من تلقاء نفسه لخطورته الشديدة عليها، لكن عليه اتباع إرشادات وزارة الصحة.


وأوضح أنه إذا شعر الشخص بأعراض فيروس كورونا فعليه التوجه إلى أقرب مستشفى حكومى مجانى، حتى يحصل على عقار ديكساميثازون من الطبيب المعالج له.


وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، قال إن عقار ديكساميثازون متواجد في بروتوكول العلاج من فيروس كورونا.


وأضاف خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تجربة العزل المنزلي حققت نتائج إيجابية في مصر، ويتم تطبيقها في أنحاء العالم.


وتابع: " تم توجيه رسمي للصيدليات بصرف عقار ديكساميثازون بروشتة طبية".


وأكمل خالد مجاهد: "يتم صرف الدواء بروشتة ويتم استخدامه داخل المستشفى ولا يصح أن يستخدمه أي مواطن من تلقاء نفسه".


ولفت خالد مجاهد: "لا داعي للتكالب على الصيدليات وسيتم إصدار توجيه الصيدليات بعدم صرف الدواء إلا بروشتة رسمية".


ولفت خالد مجاهد إلى أن "وزيرة الصحة وجهت الشكر لكافة الأطقم الطبية على ما يبذلونه لخدمة المصابين بفيروس كورونا".

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