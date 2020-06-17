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فن

قلبي ارتاح.. راندا رياض تروج لـ أغنية محمد الشرنوبي الجديدة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:21 م
محمد الشرنوبي وراندا
محمد الشرنوبي وراندا رياض
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آيه عاطف
روجت راندا رياض، زوجة الفنان محمد الشرنوبي، لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "قلبي ارتاح"، والمقرر طرحها يوم السبت المقبل على تطبيق "ديزر".


وقالت راندا، من خلال خاصية استوري على "إنستجرام" :" لكل اللي بيسألوني على الأغنية .. هتنزل يوم السبت القادم".


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يذكر أن محمد الشرنوبي، قام بغناء أغنية " قلبي ارتاح" لأول مرة، لزوجته راندا رياض، في عقد قرانهما الذي اقيم الاسبوع الماضي، وسط أجواء عائلية، في مفاجأة لها.


واقتصر عقد القران على حضور الأسرتين فقط، بينما حرصت راندا، كما اقتصر الأمر على كتب الكتاب فقط.


ومن المقرر ان يقيما الثنائي حفل زفاف يجمع الأهل والأصدقاء لكن بعد إنتهاء أزمة فيروس كورونا الراهنة.
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