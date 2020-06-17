قلبي ارتاح.. راندا رياض تروج لـ أغنية محمد الشرنوبي الجديدة

وقالت راندا، من خلال خاصية استوري على "إنستجرام" :" لكل اللي بيسألوني على الأغنية .. هتنزل يوم السبت القادم".

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بغناء أغنية " قلبي ارتاح" لأول مرة، لزوجته راندا رياض، في عقد قرانهما الذي اقيم الاسبوع الماضي، وسط أجواء عائلية، في

يذكر أن محمد الشرنوبي، قام بغناء أغنية " قلبي ارتاح" لأول مرة، لزوجته راندا رياض، في عقد قرانهما الذي اقيم الاسبوع الماضي، وسط أجواء عائلية، في مفاجأة لها .

واقتصر عقد القران على حضور الأسرتين فقط، بينما حرصت راندا، كما اقتصر الأمر على كتب الكتاب فقط.







