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أخبار البلد

الصحة: صلاحيات مطلقة للمحافظين لمواجهة كورونا.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:55 م
وزيرة الصحة هالة
وزيرة الصحة هالة زايد
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محمد غالي_هدير عبده_ماجدة المهدي
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن المحافظين لهم صلاحيات المتابعة والمراقبة والمرور على المستشفيات المتواجدة على أرض المحافظة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزيرة، إن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق، لمقاومة كل التحديات، لمواجهة أزمة الفيروسات.


وبدأ منذ قليل، مؤتمر وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد مع كل من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

وتناقش الوزيرة مع المحافظين أسباب تفشي فيروس كورونا بالقاهرة والجيزة والإجراءات التي يمكن مواجهتها لوقف الزيادة المستمرة فى الإصابات بين السكان والأطقم الطبية بـ المحافظتين.


وكانت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، قد أعلنت اليوم عن إجراءات تيسير تسجيل حالات الإصابة بالمستشفيات الخاصة من خلال تسجيل الحالات إلكترونيا بشكل مباشر، بدلا من النظام الورقي من خلال توزيع اسم مستخدم وكلمة سر خاص بكل مستشفى، مشيرة إلى أنه تم تخصيص "مركز صحة القطامية" كمركز متخصص لاستقبال مرضى الأورام وضعف المناعة لإجراء الكشف الطبي عليهم، وعمل المسحة دون التعرض لأي ضرر.
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