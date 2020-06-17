الصحة: صلاحيات مطلقة للمحافظين لمواجهة كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان، المحافظين لهم صلاحيات المتابعة والمراقبة والمرور على المستشفيات المتواجدة على أرض المحافظة ، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا أنعلىعلى





وأوضحت الوزيرة، إن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق، لمقاومة كل التحديات، لمواجهة أزمة الفيروسات.









وبدأ منذ قليل، مؤتمر وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد مع كل من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .





وتناقش الوزيرة مع المحافظين أسباب تفشي فيروس كورونا بالقاهرة والجيزة والإجراءات التي يمكن مواجهتها لوقف الزيادة المستمرة فى الإصابات بين السكان والأطقم الطبية بـ المحافظتين.







