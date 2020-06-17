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أخبار البلد

وزيرة الصحة: قوافل طبية لتوفير أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا والأمراض المزمنة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:56 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة والسكان
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محمد غالي
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن هناك 1363 حالة إصابة بـ فيروس كورونا المستجد، اليوم، بالإضافة إلى 84 حالة وفاة.
 
وأوضحت "زايد"، خلال كلمة لها في المؤتمر الصحفي المنعقد مع كل من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لتوضيح أسباب تفشي فيروس كورونا بالقاهرة والجيزة والإجراءات التي يمكن مواجهتها لوقف الزيادة المستمرة فى الإصابات بين سكان والأطقم الطبية بالمحافظتين، أنه سيتم عن عقد اجتماع يومي بتقنية الفيديو كونفرنس، بمديري الهيئات والمستشفيات التي يتواجد بها أكثر نسبة وفيات أو ترفض استقبال الحالات.


وأوضحت وزيرة الصحة، أنه سيتم توفير الأدوية، للمواطنين من خلال المراكز الطبية بالأحياء والقرى، بالإضافة إلى توفير عربات وقوافل إيصال الدواء، مشددة على أن الدولة حريصة على تلقي أصحاب الأمراض المزمنة دوائهم وتلقيهم للرعاية الصحية.
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