وزيرة الصحة: قوافل طبية لتوفير أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا والأمراض المزمنة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن هناك 1363 حالة إصابة بـ فيروس كورونا المستجد، اليوم، بالإضافة إلى 84 حالة وفاة .

مع كل من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لتوضيح أسباب تفشي فيروس كورونا بالقاهرة والجيزة والإجراءات التي يمكن مواجهتها لوقف الزيادة المستمرة فى الإصابات بين سكان والأطقم الطبية بالمحافظتين، أنه سيتم عن عقد اجتماع يومي بتقنية الفيديو كونفرنس، بمديري الهيئات والمستشفيات التي يتواجد بها أكثر نسبة وفيات أو ترفض استقبال الحالات. وأوضحت "زايد"، خلال كلمة لها في المؤتمر الصحفي المنعقدبتقنيةوالمستشفيات







