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أخبار العالم

أول رد فعل إماراتي على قصف تركيا وإيران للعراق

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:51 م
قصف مدفعي ايراني
قصف مدفعي ايراني وغارات تركيا شمال العراق
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على صالح
استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق الشقيق، بقصفهم مناطق في شمال الدولة، ما يشكل انتهاكا على سيادة دولة عربية شقيقة، وأدى إلى ترويع وبث الذعر بين المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان اليوم الأربعاء، لها أن هذا الموقف يأتي من مبدأ دولة الإمارات الثابت والراسخ في رفض جميع التدخلات في شؤون الدول العربية، مشددة على حرصها على ضرورة احترام سيادة العراق الشقيق، ومراعاة مبادئ حسن الجوار، بما يلبي تطلعات العراقيين ويحقق لهم الازدهار والأمن والسلام.

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وقالت مصادر عراقية، أمس، إن طائرات استطلاع بدون طيار تركية حلقت فوق المنطقة، وبعد وقت قصير من قصفها، وأطلقت إيران وابلًا من القذائف الصاروخية على المناطق الحدودية. 

وكانت تلك المناطق ومحيطها هدفا لقصف إيراني تركي متكرر على مدى السنوات الماضية، حيث زعمت انقرة وطهران أنها تتابع قواعد عسكرية لأحزاب المعارضة الكردية.

وألحقت الهجمات الايرانية والتركية خسائر فادحة في سبل عيش السكان في المناطق الحدودية الذين يعتمدون في الغالب على الزراعة والثروة الحيوانية كمصدر أساسي للدخل.

كما تسبب القصف المستمر في إخلاء خمس قرى في منطقة سيداكان، مع خطر إخلاء 20 قرية أخرى خوفًا من استهدافها.

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