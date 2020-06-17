أول رد فعل إماراتي على قصف تركيا وإيران للعراق

اقرأ أيضًا:

وقالت مصادر عراقية، أمس، إن طائرات استطلاع بدون طيار تركية حلقت فوق المنطقة، وبعد وقت قصير من قصفها، وأطلقت إيران وابلًا من القذائف الصاروخية على المناطق الحدودية.





وكانت تلك المناطق ومحيطها هدفا لقصف إيراني تركي متكرر على مدى السنوات الماضية، حيث زعمت انقرة وطهران أنها تتابع قواعد عسكرية لأحزاب المعارضة الكردية.





وألحقت الهجمات الايرانية والتركية خسائر فادحة في سبل عيش السكان في المناطق الحدودية الذين يعتمدون في الغالب على الزراعة والثروة الحيوانية كمصدر أساسي للدخل.





كما تسبب القصف المستمر في إخلاء خمس قرى في منطقة سيداكان، مع خطر إخلاء 20 قرية أخرى خوفًا من استهدافها.



