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مرأة

للمزاج و الحرارة .. طريقة عمل الموكا الباردة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:53 م
الموكا الباردة
الموكا الباردة
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رشا عوني
مع ارتفاع درجات الحرارة يبحث الجميع عن مشروبات وعصائر ترطب الجسم ، ولأن القهوة هي المشروب الرئيسي للكثير على مدار اليوم ، فيمكنك تناول القهوة الباردة خاصة في ظل ارتفاع الحرارة ، ليصبح مشروب مثالي لمحبي القهوة في الصيف . 

إليكي طريقة عمل الموكا الباردة .. 

مكونات الموكا الباردة :

3 ملاعق حليب بودرة 
ملعقة كبيرة نسكافيه 
كوب ماء 
ربع كوب ثلج
2 ملعقة سكر كبيرة 
ربع كوب شوكولاتة سائلة 
2ملعقة كريمة خفق للتزيين 

طريقة عمل الموكا الباردة :

في الخلاط ضيفي الثلج و الماء واخلطيهم مرة حتى يصبح الثلج مجروشا في الماء

 ضيفي السكر و الحليب البودرة و النسكافيه واضربي المكونات 

أضيفي الشيكولاتة السائلة للخليط ثم اضربيهم مرة أخرى ثم صبي الموكا في كوب وزينيها بالكريمة المخفوقة . 
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