للمزاج و الحرارة .. طريقة عمل الموكا الباردة

مع ارتفاع درجات الحرارة يبحث الجميع عن مشروبات وعصائر ترطب الجسم ، ولأن القهوة هي المشروب الرئيسي للكثير على مدار اليوم ، فيمكنك تناول القهوة الباردة خاصة في ظل ارتفاع الحرارة ، ليصبح مشروب مثالي لمحبي القهوة في الصيف .
إليكي طريقة عمل الموكا الباردة ..
مكونات الموكا الباردة :
3 ملاعق حليب بودرة
ملعقة كبيرة نسكافيه
كوب ماء
ربع كوب ثلج
2 ملعقة سكر كبيرة
ربع كوب شوكولاتة سائلة
2ملعقة كريمة خفق للتزيين
طريقة عمل الموكا الباردة :
في الخلاط ضيفي الثلج و الماء واخلطيهم مرة حتى يصبح الثلج مجروشا في الماء
ضيفي السكر و الحليب البودرة و النسكافيه واضربي المكونات
أضيفي الشيكولاتة السائلة للخليط ثم اضربيهم مرة أخرى ثم صبي الموكا في كوب وزينيها بالكريمة المخفوقة .