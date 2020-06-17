للمزاج و الحرارة .. طريقة عمل الموكا الباردة

مع ارتفاع درجات الحرارة يبحث الجميع عن مشروبات وعصائر ترطب الجسم ، ولأن القهوة هي المشروب الرئيسي للكثير على مدار اليوم ، فيمكنك تناول القهوة الباردة خاصة في ظل ارتفاع الحرارة ، ليصبح مشروب مثالي لمحبي القهوة في الصيف .





إليكي طريقة عمل الموكا الباردة ..





مكونات الموكا الباردة :





3 ملاعق حليب بودرة

ملعقة كبيرة نسكافيه

كوب ماء

ربع كوب ثلج

2 ملعقة سكر كبيرة

ربع كوب شوكولاتة سائلة

2ملعقة كريمة خفق للتزيين





طريقة عمل الموكا الباردة :





في الخلاط ضيفي الثلج و الماء واخلطيهم مرة حتى يصبح الثلج مجروشا في الماء





ضيفي السكر و الحليب البودرة و النسكافيه واضربي المكونات





أضيفي الشيكولاتة السائلة للخليط ثم اضربيهم مرة أخرى ثم صبي الموكا في كوب وزينيها بالكريمة المخفوقة .