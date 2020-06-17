عيادات متنقلة ومراكز صحية جديدة.. إجراءات جديدة في الجيزة لحماية أصحاب الأمراض المزمنة

اعلن اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، انه من خلال التنسيق مع وزارة الصحة سيتم فتح العديد من المراكز الصحية لاستقبال مرضي الامراض المزمنه وهى الفئة الاكثر عرضة بالاصابة بالفيروس اضافة الى الدفع بالعيادات المتنقلة لتقديم الخدمات العلاجية.





واوضح محافظ الجيزة عقب لقائه مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، انه تم الاتفاق على سلسلة من الاجراءات مع وزارة الصحة لتحقيق السيطرة على الفيروس خلال المرحلة المقبلة .





ووجه محافظ الجيزة الشكر لجميع العاملين بالمنظومة الطبية لما يبذلونه من جهد لتقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية لجميع المرضى مؤكدا على الحرص على التواصل المستمر معهم على مدار ال 24 ساعة لمتابعة التطورات أولًا بأول، لتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم، والعمل على حلها فورًا مشيدًا بخطة وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .







وأوضح محافظ الجيزة، ان الجميع عليه ادوار يجب ان يؤديها لكى نتمكن من العبور من تلك الجائحة و المواطن هو الحلقة الاهم فى المنظومة لما عليه من دور كبير فى تنفيذ الاجراءات الوقائية التى من شأنها مواجهة تفشي الفيروس.