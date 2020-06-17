AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تطوير 7 مناطق عشوائية بتكلفة 411 مليون جنيه في الغربية.. صور

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:05 م
تطوير 7 مناطق عشوائية
تطوير 7 مناطق عشوائية
Advertisements
أحمد على

أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أنه جاري تطوير 7 مناطق عشوائية بنطاق المحافظة ( 5 مناطق بطنطا و2 منطقة بالمحلة) بتكلفة إجمالية قدرها 411 مليون جنيه .


اقرأ أيضا :

فى جولة ميدانية.. رئيس مدينة المحلة يشدد على رفع الإشغالات.. صور


جاء ذلك خلال زيارته الميدانية اليوم لمتابعة اعمال التطوير والتجميل الجارية في مدينة المحلة الكبرى.


تفقد نائب محافظ الغربية أعمال تطوير وتجميل مدخل المدينة ، بعمل بوابة للمدينة والطريق الدائرى، حيث تشمل البوابة على تمركز أمنى للمرور وإسعاف و2 شاشة إعلانيه .


كما تفقد المناطق العشوائية بالمدينة ، وكذلك معاينة موقع إنشاء كوبرى معدنى للمشاه بسلالم كهربائية أعلى مزلقان الشون بالمحلة الكبرى والمسند للهيئة العربية للتصنيع وذلك تمهيدًا لتسليم الموقع.


كما عقد نائب المحافظ اجتماعًا بمقر عام ديوان المحافظة، وذلك لمناقشة المعوقات التي تواجه جهاز مشروعات تنمية الساحل الشمالي في تنفيذ المشاريع المسندة اليه بنطاق المحافظة .


أوضح نائب محافظ الغربية أن المشروع الأول المسند للجهاز هو تطوير ورصف مدخل قرية محلة أبو على بالمحلة الكبري والكورنيش الخاص بها وتغطية أحد المصارف بالقرية بتكلفة إجمالية قدرها 62 مليون و400 ألف، جنيه، في حين يشمل المشروع الثاني تطوير العشوائيات بمنطقتى سكة تلا وكفرة السجن والذي يتضمن رصف وتجديد وتغيير مواسير الصرف والمياه لعدد 9 شوارع بالمنطقة ،وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليون و200 ألف جنيه .


وأضاف د. عطا، أن الاجتماع ناقش آخر مستجدات الأعمال المسندة للجهاز ، بما في ذلك آليات التنفيذ المعمول بها ، مؤكدا انه تم حل مشاكل الجهاز مع وزارة الري، وتم التنبيه علي الاانتهاء من تنفيذ نسب مشروع العشوائيات خلال 6 شهور بحد اقصي.


تطوير 7 مناطق عشوائية بتكلفة 411 مليون جنيه في الغربية.. صور
تطوير 7 مناطق عشوائية بتكلفة 411 مليون جنيه في الغربية.. صور
تطوير 7 مناطق عشوائية بتكلفة 411 مليون جنيه في الغربية.. صور
تطوير 7 مناطق عشوائية بتكلفة 411 مليون جنيه في الغربية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تتكلف 16 مليون جنيه.. نائب محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير شارع الكورنيش

بتكلفة 49.5 مليون جنيه.. إنهاء مشروعات الرصف المتعثرة في الغربية

نائب محافظ الغربية: تطوير الجزء الثاني من الكورنيش بتكلفة 18 مليون جنيه

بـ 62 مليون جنيه.. تطوير ورصف مدخل قرية محلة أبو علي بالغربية..صور

ترشيحاتنا

خالد الترجمان عن زيارة الوفد التركي: جاء لتسلم مفاتيح طرابلس والغرب الليبي

عباس شومان يرد على طارق حجي : لو بحثت على الشبكة العنكبوتية لعرفت رأيي

أحمد موسى يشن هجوما على أحمد مكي: عامل فيها شريف وأنت تدافع عن مرسي الجاسوس

يقضي على إسطنبول بأكملها.. زلزال مدمر يضرب تركيا قريبًا

الحبس ٦ أشهر وغرامة ١٠ آلاف جنيه للمخالفين.. البرلمان يوافق على قانون السايس

لغز مقتل صميدة والوحش في زراعات الجيزة .. مسلحون أمطروهما بوابل من الرصاص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالة جريئة

قبل الذهاب للنادي.. خطوات يجب اتباعها لحماية طفلك من كورونا

للمزاج و الحرارة .. طريقة عمل الموكا الباردة