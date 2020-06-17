AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أزمة الصين والهند.. نيودلهي تطالب بكين التمسك بتوافق آراء وادي جالوان

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:22 م
على صالح
طالبت الهند، الصين اليوم الأربعاء، بالتمسك بتوافق الآراء حول تحديد هوية صاحب السيادة من الدولتين على وادي جالوان في اقليم لاداخ الحدودي والذي شهد امس اشتباكات بين الجانبين اسفرت عد عدد من الضحايا 

وردا على استفسار حول بيان من الجانب الصيني بشأن سيادة منطقة وادي جالوان الحدودي بين الصين والهند، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية، أنوراج سريفاستافا:"لقد أبلغنا في وقت سابق اليوم وزير الشؤون الخارجية وعضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وأجرينا محادثة هاتفية بشأن التطورات الأخيرة في لاداخ". 

وقد اتفق الجانبان على أن الوضع العام يجب أن يعالج بطريقة مسؤولة وأن التفاهمات الذي تم التوصل إليه بين كبار القادة في 6 يونيو، ويجب أن يتم تنفيذه بإخلاص، وأن تقديم ادعاءات مبالغ فيها ولا يمكن الدفاع عنها يتعارض مع هذا الفهم".

اقرأ ايضا

وشارك دبلوماسيون وقادة بالجيش من الهند والصين في عدة جولات من المحادثات لأكثر من شهر لإلغاء التصعيد على طول الحدود ولكن دون نتيجة إيجابية. 

وبحسب ما ورد قررت نيودلهي وبكين الأسبوع الماضي فك الارتباط في نقاط متعددة لكن ذلك لم يتم في مواقع الصراع - بانجونج تسو ووادي جالوان.

وبعد المواجهة العنيفة الجديدة ليلة الاثنين وصباح أمس الثلاثاء، أسفر المشهد عن مقتل أفراد من الجيشين، في وقت تستعد خلاله التوترات لتندلع 

وقال الجيش الهندي في بيان يوم الثلاثاء إن "مواجهة عنيفة" وقعت في وادي جالوان في منطقة لاداخ مساء الاثنين ما اسفر عن خسائر من الجانبين، وهو ايضا ما اكده الجيش الصيني، فوفقا لما نقلته صحيفة جلوبال تايمز، أعلن عن سقوط 5 جنود صينين قتلى فضلا عن اصابة 11 آخرين.

وتواجه القوات من البلدين المواجهة على طول الحدود المتنازع عليها منذ أكثر من شهر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تتهم الهند بعرقلة دوريات على طول الحدود المتنازع عليها في كشمير

مواجهة عنيفة بين الهند والصين .. مقتل ضابط وجنديين في لاداخ ومباحثات لنزع فتيل الأزمة

مواجهات عنيفة في لاداخ.. الصين تتهم الهند باختراق الحدود ومهاجمة جنودها

بعد اشتباكات الجيش الصيني.. أول قرار من وزير الدفاع الهندي

مواجهات لاداخ .. الهند تتوقع تقدما نحو الحل وبكين تواجه تحديا غير متوقع

حدود ساخنة.. تفاصيل المواجهة الدموية بين الهند والصين.. خسائر وقتلى بالجيشين في لاداخ.. نيودلهي تلجأ للدبلوماسية وبكين تقذف بالاتهامات ..صور

ترشيحاتنا

لاعب جديد على أعتاب الانضمام لـ الأهلي.. تفاصيل

متاكلوش في نفس الطبق.. هاني الناظر يحذر من 4 عادات خطيرة لتجنب كورونا

مليش دعوة.. عمر كمال يكشف تطورات استدعائه للنيابة

برفقة عائلتها.. غادة عبد الرازق بإطلالة جديدة على الشاطئ

أستاذ صحة عامة: لا خوف من كورونا حال إرتداء الكمامة.. فيديو

بأمر الرئيس.. منح علاوة خاصة للموظفين و150 جنيها حافزا إضافيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالة جريئة

قبل الذهاب للنادي.. خطوات يجب اتباعها لحماية طفلك من كورونا

للمزاج و الحرارة .. طريقة عمل الموكا الباردة