أزمة الصين والهند.. نيودلهي تطالب بكين التمسك بتوافق آراء وادي جالوان

"لقد أبلغنا في وقت سابق اليوم وزير الشؤون الخارجية وعضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وأجرينا محادثة هاتفية بشأن التطورات الأخيرة في لاداخ".

وقد اتفق الجانبان على أن الوضع العام يجب أن يعالج بطريقة مسؤولة وأن التفاهمات الذي تم التوصل إليه بين كبار القادة في 6 يونيو، ويجب أن يتم تنفيذه بإخلاص، وأن تقديم ادعاءات مبالغ فيها ولا يمكن الدفاع عنها يتعارض مع هذا الفهم".

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وشارك دبلوماسيون وقادة بالجيش من الهند والصين في عدة جولات من المحادثات لأكثر من شهر لإلغاء التصعيد على طول الحدود ولكن دون نتيجة إيجابية.





وبحسب ما ورد قررت نيودلهي وبكين الأسبوع الماضي فك الارتباط في نقاط متعددة لكن ذلك لم يتم في مواقع الصراع - بانجونج تسو ووادي جالوان.





وبعد المواجهة العنيفة الجديدة ليلة الاثنين وصباح أمس الثلاثاء، أسفر المشهد عن مقتل أفراد من الجيشين، في وقت تستعد خلاله التوترات لتندلع





وقال الجيش الهندي في بيان يوم الثلاثاء إن "مواجهة عنيفة" وقعت في وادي جالوان في منطقة لاداخ مساء الاثنين ما اسفر عن خسائر من الجانبين، وهو ايضا ما اكده الجيش الصيني، فوفقا لما نقلته صحيفة جلوبال تايمز، أعلن عن سقوط 5 جنود صينين قتلى فضلا عن اصابة 11 آخرين.





وتواجه القوات من البلدين المواجهة على طول الحدود المتنازع عليها منذ أكثر من شهر.



