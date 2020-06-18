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أخبار البلد

عودتهم عقب 72 ساعة فقط .. الأجهزة المعنية ومحافظ مطروح في استقبال 23 مصريا المحتجزين في ليبيا

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:57 ص
عودة المصريين المحتجزين
عودة المصريين المحتجزين في ليبيا
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أ ش أ
وصل إلى منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية صباح اليوم، الخميس، 23 مصريًا كانوا محتجزين من قبل إحدى الميليشيات بمدينة ترهونة بدولة ليبيا الشقيقة، وذلك بعد أن نجحت الأجهزة المصرية المعنية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين آمنين.

وكان في استقبالهم أمام بوابة المنفذ الرئيسية، محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، والأجهزة المصرية المعنية.

يذكر أن الرئيس السيسي كان وجه أجهزة الدولة المعنية، بتحرير 23 شخصًا من المواطنين المصريين العاملين بمدينة ترهونة الليبية، وذلك فور انتشار فيديو مسيء للعمالة المصرية وما تعرضوا له على أيدي تلك الميليشيات، وتم ذلك في أقل من 72 ساعة من انتشار هذا الفيديو على بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.

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