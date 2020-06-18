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أخبار البلد

عن طريق سلطنة عمان.. وصول 174 مصريا من العالقين في قطر إلى مطار القاهرة

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:28 ص
المصريين العائدين
المصريين العائدين من الخارج
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة العمانية مسقط، على متنها نحو 174 راكبا من المصريين العالقين بقطر، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة استثنائية سيرتها شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران، قادمة من سلطنة عمان على متنها نحو 174 مصريا، وذلك ضمن الجسر الجوى الذى تسيره وزارة الطيران المصرية لإجلاء أكثر من 3 آلاف مصرى عالق بقطر كانوا ناشدوا الدولة لعودتهم وبالفعل تم التنسيق مع إحدى شركات الطيران العمانية التى تقوم بإجلاء العالقين من قطر إلى سلطنة عمان ثم يتم نقلهم عبر طائرات شركتى مصر للطيران وإير كايروا بواقع رحلتين يوميا واحدة لكلا منهما.
 
ويخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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