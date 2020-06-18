يتناولون العشاء.. المصريون العائدون من ليبيا في ضيافة محافظ مطروح.. شاهد





عرض الإعلامي أحمد موسى فيديو للمصريين العائدين من ليبيا في ضيافة محافظ مطروح وهم يتناولون العشاء.





ووصل منذ قليل المصريون المحتجزون بليبيا إلى أرض الوطن، وهتف المصريون العائدون بـ تحيا مصر .. ألف شكر للرئيس السيسي ".





وجه المصريون العائدون من الأراضي الليبية الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حل أزمة احتجازهم فى ليبيا على مدار الأيام الماضية .





كما وجه المصريون الشكر إلى السلطات الليبية التى عملت على حل أزمة احتجازهم.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالات مع السلطات الليبية ساهمت في إعادة المصريين المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم للبلاد.



