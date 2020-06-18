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أخبار العالم

الهند.. حصيلة الوفيات تتجاوز الـ12 ألفا.. وارتفاع قياسي في الإصابات اليومية

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:18 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، تسجيل 12881 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 366946. 


وذكرت وكالة الأنباء الهندية "آني" أنه تم تسجيل 334 وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في الهند إلى 12237 حالة.


وأمام الوضع الاقتصادي الصعب، قرر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن يرفع في مطلع يونيو إجراءات العزل المشددة المفروضة منذ نهاية مارس، لكن بعض القيود لا تزال سارية.


وتمّ رفع إجراءات العزل فيما لا يزال الوباء ينتشر في البلاد التي باتت تسجل حوالي 11 ألف حالة جديدة مثبتة يوميا، وقد أحصت حتى الآن حوالي 354 ألفا و065 إصابة.


وفي مواجهة حدة الأزمة الصحية، قررت ولاية تاميل نادو، جنوبي البلاد وإحدى الولايات الأكثر تضررا مع نيودلهي وماهاراشترا إغلاق العاصمة الإقليمية شيناي في النصف الثاني من يونيو.



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