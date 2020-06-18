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تعليم

تكثيف أعمال تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة بمراكز ومدن الشرقية

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:03 ص
الثانوية العامة
الثانوية العامة
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة  الإنتهاء من تجهيز اللجان واستكمال الإجراءات الاحترازية والوقائية و أعمال التطهير والتعقيم داخل مقار اللجان الامتحانية  والاستراحات ووضع بوابات التعقيم أمام اللجان.


وذلك بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية ومديريات الصحة والزراعة والطب البيطري  والجهات المعنية الأخرى  وتوفير سبل الراحة لاستقبال الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين .


ووجه المحافظ بتكثيف حملات التطهير و التعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات ، بالإضافة إلى التأكد من توافر المواد المطهرة و الكمامة الواقية والقفازات الطبية بصفة يومية والاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس ورفع القمامة أولا باول وعدم السماح بتراكمها منعا لانتشار الأوبئة والأمراض وحفاظا على البيئة و الصحة العامة .


وأضاف محافظ الشرقية انه قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإجراء أعمال التطهير والتعقيم لمدارس ( عبد السلام عطوان الإبتدائية رقم 1 بنين - الحسينية الإعدادية بنات - الأمل وضعاف السمع - السادات الإبتدائية - الحسينية الثانوية بنات - الحسينية الثانوية العسكرية).


وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بتطهير لجان الثانوية العامة والبالغ عددها  11 لجنة + 2 احتياطي + ( 2 استراحة ) وتم رفع القمامة وتنظيف الشوارع المحيطة بالمدارس ، كما تم التنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والإدارة الصحية للمرور على المدارس ومتابعة وصلات الكهرباء وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي والإستعداد  لإنهاء أي مشكلة على الفور .


وتم التأكيد على تواجد أكياس المخلفات الطبية بكافة المدارس ووجود مراقب صحى لكل لجنة ،  بالإضافة إلى  تركيب بوابات تعقيم أمام لجان الثانوية العامة.


كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بتعقيم عدد  ٢٨٦ لجنة فرعية بالإضافة  الي اللجنة الرئيسية بالإدارة التعليمية بالصالحية الجديدة  ومقرها مدرسة الصالحية الإعدادية للتعليم الأساسي  والتي تضم عدد ٣٢ لجنة فرعية .


وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتطهير وتعقيم  عدد ٩ لجان بمدارس (  السادات الثانوية العسكرية -  الإعدادية بنين الجديدة -  د محمد ربيع فلاح- النيل الإبتدائية - السويدي الرسمية للغات - التجارية الثانوية بنات -  الشهيد محمد سامي العراقي - ديرب البلد تعليم أساسي ١ -  الشهيد محمد إبراهيم البقاء).


وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا  بتطهير عدد 123 لجنة فرعية  بـ ( مدرسه اللغات  - مدرسة الشهيد عبد الفتاح عبد اللطيف -  مدرسة الجلاء الابتدائية -مدرسة  البنات الثانوية الجديدة – مدرسه ههيا الثانوية العسكرية - ومدرسة الحرية ( لجنة فرعية  احتياطية ).


كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بتطهير عدد ٩  لجان رئيسية و عدد  ٢ استراحة، وتم التنبيه  بإزالة الإشغالات والباعة الجائلين وكذلك المخلفات والقمامة بصفة يومية من أمام مقرات اللجان  وتم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير أكياس حمراء لجمع المخلفات الخطرة مثل الكمامات  والقفازات و توفير غرفة عزل بكل لجنة. والتأكيد على كل من شبكات الكهرباء والمياه للتأكد من وصلات الكهرباء والمياه بالمدارس.


وقامت رئاسة مدينة القرين بتطهير 45 لجنه فرعيه بـ ( مدرسة القرين الثانوية بنات  - و مدرسة الجلاء الرسمية للغات  ) مع توفير لجان احتياطية للعزل.


و قامت رئاسة مدينة القنايات  بأعمال التطهير والتعقيم ل46 لجنة فرعية  بمدارس( الاعدادية بنين- الوحدة الابتدائية ) كما تم تخصيص لجان احتياطية وتم استلام البوابات الخاصة بالتعقيم  أمام اللجان  من مديرية التربية والتعليم .. وكذلك استلام مهمات الوقاية من كمامات  وقفازات .


كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإجراء أعمال التطهير والتعقيم لمدارس ( البلاشون الثانوية المشتركة - البلاشون الإعداديه بنين - ابو بكر الصديق  الابتدائية - والثانوية البنات القديمه - بلبيس  الثانويه العسكريه بنين - الاعدادية الحديثة بنات ببلبيس - حمدي جوهر الإعدادية بنات - أسماء بنت أبي بكر الإعدادية - بلبيس الإعدادية القديمة للبنات مدرسه الثانويه بنات الجديده - الفتح الرسمية للغات -مدرسة بلبيس الإعدادية بنين - عمرو بن العاص الابتدائيه - الاعداديه بنات الجديدة - انشاص الرمل الثانوية المشتركة - الشهيد هاشم الرفاعي الاعدادي بنات بأنشاص الرمل ، بالإضافة إلى استلام البوابات الخاصة بتعقيم الطلاب والمراقبين قبل دخولهم المدارس  مقر اللجان الامتحانية بنطاق المركز.

تكثيف أعمال تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة بمراكز ومدن الشرقية
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