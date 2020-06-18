AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد| تمارين الإطالة لتنشيط الدورة الدموية

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:06 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات احمد
قدّمت الإعلامية فرح سعيد والكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين مختلفة لتنشيط الجسم والدورة الدموية في أي مكان مناسب المساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد على الإطالة العلوية.

وأكد الكابتن حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الخميس، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديه سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.


وقال إن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأضاف خبير اللياقة البدنية أن الإطالات من الأشياء التى لا تحتاج إلى ممارسة تمارين من قبل فهى تشبه اليوجا، منوها إلى أن تمارين الإطالة تنشط الدورة الدموية للجسم وتقلل من الضغط قبل النوم وتزود المدى الحركى وتقلل الإصابات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمارين من صباح البلد لتقوية العضلات وتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

تمارين من صباح البلد لتقوية العضلات وتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

تمارين من صباح البلد لإطالة الثبات لتقوية العضلات.. فيديو

تمارين من صباح البلد للإطالة وعلاج الانحرافات العضلية.. فيديو

لكل الأعمار.. تمارين لتقوية العضلات وتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية العضلات وتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

ترشيحاتنا

بكين في خطر.. مخاوف صينية من انطلاق موجة جديدة لـ كورونا من العاصمة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

فى لمح البصر ..علاجات سريعة للتخلص من السعال الجاف

عيد ميلاد ليلى شعير الـ 80.. عدد زيجاتها وسر غضب عادل إمام منها وضربها من أحمد زكي

أحمد العوضي ينشر برومو مسلسل شديد الخطورة

أخبار التوك شو| المصريون العائدون من ليبيا في ضيافة محافظ مطروح.. أحمد موسى لـ السيسي: شكرًا يا ريس.. شعروا بالخطر.. هاني رسلان: موقف السودان تغير بخصوص السد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 3 إلى 10 أيام.. استشارى يوضح موعد خروج مصاب كورونا من العزل المنزلى

تعرف على أكثر أبراج الرجال جاذبية.. هل أنت منهم؟

شاهد.. زوجان يحولان فرنا قديما إلى منزل خفي يمكنه التحول