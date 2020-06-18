شاهد| تمارين الإطالة لتنشيط الدورة الدموية

قدّمت الإعلامية فرح سعيد والكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية ، تمارين مختلفة لتنشيط الجسم والدورة الدموية في أي مكان مناسب المساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد على الإطالة العلوية.





وأكد الكابتن حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الخميس، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديه سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.









وقال إن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.



