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أخبار العالم

تراجع فى الإصابات.. سلطنة عمان تسجل 739 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:20 ص
تراجع فى اصابات كورونا
تراجع فى اصابات كورونا بسلطنة عمان
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ميـــس رضــا
أعلنت وزارة الصحة العمانية، أنها سجلت ٧٣٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا فى نبأ عاجل نقلته إحدى القنوات الفضائية.

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وتمثل حصيلة الإصابات بالفيروس فى آخر 24 انخفاضًا ملحوظًا عن اليوم السابق. 
 
وكانت السلطات الصحية فى سلطنة عمان أعلنت أمس عن تسجيلها 810 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الجديدة تشمل 468 لعمانيين و342 لغير عمانيين ليصبح العدد الإجمالي لحالات الإصابة في السلطنة 24079.

وبلغ إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا 116 وفاة، وتماثل 11797 حالة للشفاء.
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