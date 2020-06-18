رسميا.. تشيلسي يضم تيمو فيرنر من لايبزيج





وذكر نادي تشيلسي في بيانا رسميا، أنه توصل إلى اتفاقا رسميا مع فيرنر، على انتقاله إلى الفريق، خلال الصيف المقبل.





وأضاف البيان، أن فيرنر سينضم إلى البلوز، بداية من يوليو المقبل، عقب انتهاء الموسم الكروي في ألمانيا.





يذكر أن ليفربول كان أبرز المهتيمن بضم تميو فيرنر، لكنه تراجع عن الصفقة، بسبب قيمتها المرتفعة، والتي تخطت 50 مليون جنيه إسترليني.





وشارك فيرنر مع لايبزيج في 32 مباراة في مسابقة الدوري الألماني هذا الموسم، سجل خلالهما 26 هدفا، وصنع 8 آخرين.

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، تعاقده رسميا مع تيمو فيرنر نجم فريق لايبزيج الألماني.