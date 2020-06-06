العشق الممنوع.. هل يندم ليفربول على تجاهل تيمو فيرنر؟

لاشك أن تيمو فيرنر أحد أبرز المهاجمين الصاعدين بقوة في أوروبا، والذي نجح في أن يقدما أداءا خياليا مع لايبزيج هذا الموسم، جعل كبار أوروبا يتهافتون عليه.
ارتبط اسم فيرنر بالانتقال إلى ليفربول مؤخرا، حيث أشارت التقارير، أن فيرنر لديه رغبة كبيرة في الانضمام إلى ليفربول، كما أنه رفض عرضا من بايرن ميونخ، رغبة في اللعب خارج ألمانيا.
يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربزل ايضا كان إصرار كبير على ضم فيرنر، لكن إدارة ليفربول فضلت الانسحاب من الصفقة، رغم تمسك اللاعب بالانضمام إلى الريدز، وذلك بسبب رفض لايبزيج السماح برحيل اللاعب بمبلغ أقل من 50 مليون جنيه إستيرليني .
ليفربول يرى قادرا على توفير المبلغ المادي لقيمة صفقة فيرنر، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها جميع أندية أوروبا، نتيجة توقف النشاط الكروي، رغم أن اللاعب كان سيمثل إضافة كبيرة للريدز على الصعيد الهجومي بفضل قوته البدنية وفعاليته أمام المرمى، كما أنه سيكون بديلا بنفس للمستوى للثلاثي محمد صلاح وربرتو فيرمينو وساديو ماني.
لكن يبدو أن وجهة فيرنر المقبلة هي إنجلترا حتى ولم تكن ليفربول، حيث أشارت الصحف البريطانية مؤخرا، إلى توصل تشيلسي لاتفاق مع فيرنر، لضمه خلال الصيف المقبل.
أرقام فيرنر مع لايبزيج تشير أنه مهاجما من العيار الثقيل، حيث شارك اللاعب مع فريقه في 39 مباراة في جيمع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهما 31 هدفا، وصنع 12 آخرين.
ويحتل فيرنر وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 25 هدفا، خلف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، متصدر جدول الترتيب بـ 29 هدفا.