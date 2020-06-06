AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

العشق الممنوع.. هل يندم ليفربول على تجاهل تيمو فيرنر؟

السبت 06/يونيو/2020 - 02:01 م
كلوب وفيرنر
كلوب وفيرنر
Advertisements
محمد السعيد
لاشك أن تيمو فيرنر أحد أبرز المهاجمين الصاعدين بقوة في أوروبا، والذي نجح في أن يقدما أداءا خياليا مع لايبزيج هذا الموسم، جعل كبار أوروبا يتهافتون عليه.

ارتبط اسم فيرنر بالانتقال إلى ليفربول مؤخرا، حيث أشارت التقارير، أن فيرنر لديه رغبة كبيرة في الانضمام إلى ليفربول، كما أنه رفض عرضا من بايرن ميونخ، رغبة في اللعب خارج ألمانيا.

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربزل ايضا كان إصرار كبير على ضم فيرنر، لكن إدارة ليفربول فضلت الانسحاب من الصفقة، رغم تمسك اللاعب بالانضمام إلى الريدز، وذلك بسبب رفض لايبزيج السماح برحيل اللاعب بمبلغ أقل من 50 مليون جنيه إستيرليني .


ليفربول يرى قادرا على توفير المبلغ المادي لقيمة صفقة فيرنر، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها جميع أندية أوروبا، نتيجة توقف النشاط الكروي، رغم أن اللاعب كان سيمثل إضافة كبيرة للريدز على الصعيد الهجومي بفضل قوته البدنية وفعاليته أمام المرمى، كما أنه سيكون بديلا بنفس للمستوى للثلاثي محمد صلاح وربرتو فيرمينو وساديو ماني.

لكن يبدو أن وجهة فيرنر المقبلة هي إنجلترا حتى ولم تكن ليفربول، حيث أشارت الصحف البريطانية مؤخرا، إلى توصل تشيلسي لاتفاق مع فيرنر، لضمه خلال الصيف المقبل.

أرقام فيرنر مع لايبزيج تشير أنه مهاجما من العيار الثقيل، حيث شارك اللاعب مع فريقه في 39 مباراة في جيمع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهما 31 هدفا، وصنع 12 آخرين.

ويحتل فيرنر وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 25 هدفا، خلف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، متصدر جدول الترتيب بـ 29 هدفا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هدف ليفربول.. برشلونة يتواصل مع تيمو فيرنر

صلاح جاهز للتحدي.. أسطورة ليفربول يطالب الريدز بضم تيمو فيرنر

بسبب كلوب.. تيمو فيرنر يختار ليفربول

تقارير: فيرنر يغلق الباب في وجه بايرن ميونخ

تيمو فيرنر يحسم موقفه بشأن الانضمام إلى بايرن ميونخ

ليفاندوفسكي يواصل التوهج.. ترتيب هدافى الدوري الألماني بعد نهاية الجولة 27

ترشيحاتنا

بعد عودة الدراسة فى إسرائيل.. إصابة 14 ألف طالب ومدرس بـ كورونا وغلق 45 مدرسة

ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا..مسلحون مجهولون يهاجمون حقل الشرارة النفطي فى ليبيا.. تفاصيل

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.. التعليم: بعض النتائج محجوبة وتخصيص رابط للشكاوى قريبا

بعد استطلاع رأيه.. حسام عاشور يبدي موافقته على الانتقال لـ الزمالك

ماذا يحدث للجسم عند تناول التفاح الأحمر

بفساتين جذابة.. ماجدة الرومي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

بعد استطلاع رأيه.. حسام عاشور يبدي موافقته على الانتقال لـ الزمالك

تقرير تونسي: الأهلي يطالب الكاف باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من البطولات الأفريقية

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الأهلي وإدارته.. والمستشار القانوني للأهلي يستقيل للرد على رئيس الزمالك

بسبب كهربا.. المحامي الإيطالي تشيفالي يعتذر لـ بوطيب عن عدم تولي قضيته ضد الزمالك

بعد تصريحات حازم إمام.. الأرقام تؤكد أفضلية الخطيب على حسن شحاتة

تفاصيل ملف الأهلي القانوني في قضايا لافتات نادي القرن الإفريقي

الاتحاد الأفريقي يحدد موعد القيد في البطولات القارية والموسم الجديد

مواعيد مباريات اليوم السبت 6-6-2020 والقنوات الناقلة

بعد غياب 147 يوما.. لويس سواريز يحصل على التصريح الطبي للمشاركة مع برشلونة

صحيفة تونسية: الزمالك يتوصل إلى اتفاق نهائي مع حمزة المثلوثي

حمدي نوح: الخطيب ظاهرة نادرة.. ونصيحتي له أنقذته من كارثة أمام ليبيا.. فيديو

قبل استئناف منافسات البريميرليج.. شرطة بريطانيا تزف نبأ سارا لفريق ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد على باب الوزير يتكرر في جنوب أفريقيا.. القصة الكاملة لأسهل عملية سرقة في التاريخ.. صور

بملابس عصرية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شعب قهر كورونا.. قصة نداييشميي الرئيس الجديد لبوروندى.. بروفايل