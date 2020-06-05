AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد انسحاب ليفربول.. تشيلسي يضم تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:42 م
تيمو فيرنر
تيمو فيرنر
Advertisements
عبدالله هشام
كشف تقرير لصحيفة بي بي سي البريطانية انتقال تيمو فيرنر لاعب فريق لايبزيج الالماني الي صفوف نادي تشيلسي الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة . 

وأكدت الصحيفة البريطانية حسم نادي تشيلسي الانجليزي ضم للاعب بعد خروج نادي ليفربول من سباق الحصول علي اللاعب . 

وسيكون تيمو فيرنر ثاني صفقات فريق تشيلسي الانجليزي حيث نجح في ضم المغربي حكيم زياش لاعب فريق اياكس امستردام الهولندي مقابل 37 مليون استرليني 

كما قام فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي بتجديد التعاقد مع مهاجم الفريق الفرنسي اوليفية جيرو لمدة موسم قادم . 

جدير بالذكر ان فيرنر لعب مع لايبزيج 40 مباراة ونجح في تسجيل 31 هدفا وصنع 12 لزملائه .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهاجم آرسنال السابق يطالب ليفربول بالتخلي عن محمد صلاح من أجل هذا اللاعب

هدف ليفربول.. برشلونة يتواصل مع تيمو فيرنر

صلاح جاهز للتحدي.. أسطورة ليفربول يطالب الريدز بضم تيمو فيرنر

حكيم زياش يتحدث عن سبب اختياره لـ تشيلسي وكواليس مكالمة لامبارد

ليفربول يصارع إنتر ويوفنتوس للحصول على فيرنر

وكيل أعمال حكيم زياش يكشف تفاصيل المفاوضات مع تشيلسي

ترشيحاتنا

الأوقاف تطور منتجاتها في مواجهة كورونا وبأسعار زهيدة لخدمة المجتمع..صور

كورونا والبنك التجارى الدولى.. التفاصيل الكاملة لإصابة 34 موظفا بالفيروس

فيفي عبده لـ متابعيها: ادعوا لـ أشرف زكي.. شاهد

العصابة بتهنينا على المولود الجديد.. آسر ياسين ينشر فيديو من كواليس بـ 100 وش

تكسير في الجسم ظنه إرهاق.. التفاصيل الكاملة لوفاة رئيس وحدة مرور بركة السبع بـ كورونا

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمصاب والمخالط.. شروط غرفة العزل المنزلي لمرضى كورونا

علاج الكحة دون أدوية.. 3 مشروبات سريعة المفعول

من بينها تقشير المنطقة المصابة.. 5 أخطاء احذريها في علاج حب الشباب