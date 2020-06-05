بعد انسحاب ليفربول.. تشيلسي يضم تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني

كشف تقرير لصحيفة بي بي سي البريطانية انتقال تيمو فيرنر لاعب فريق لايبزيج الالماني الي صفوف نادي تشيلسي الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .





وأكدت الصحيفة البريطانية حسم نادي تشيلسي الانجليزي ضم للاعب بعد خروج نادي ليفربول من سباق الحصول علي اللاعب .





وسيكون تيمو فيرنر ثاني صفقات فريق تشيلسي الانجليزي حيث نجح في ضم المغربي حكيم زياش لاعب فريق اياكس امستردام الهولندي مقابل 37 مليون استرليني





كما قام فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي بتجديد التعاقد مع مهاجم الفريق الفرنسي اوليفية جيرو لمدة موسم قادم .



