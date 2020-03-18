لامبارد يتحدى كورونا.. تشيلسي يقترب من ضم نجم برشلونة المعار

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم ، أن تشيلسي يسعى لضم فيليب كوتينيو نجم برشلونة والبرازيل والمعار حاليا لنادي بايرن ميونخ، ويتواصل النادي الانجليزي مع ادارة نادي الكتالوني، من أجل التعاقد مع اللاعب.





وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولي تشيلسي تواصلوا بالفعل مع المسؤولين في برشلونة، من أجل معرفة إمكانية ضمه.





وأشارت إلى أن تشيلسي، يريد ضم كوتينيو على سبيل الإعارة مقابل 30 مليون يورو مع خيار الشراء في الموسم الذي يليه؛ لأن النادي اللندني لن يكون قادرًا على دفع مبلغ الـ90 مليون يورو، دفعة واحدة الذي يرغب برشلونة في الحصول عليه نظير الاستغناء عن خدمات كوتينيو.





وذكر التقرير أن على الرغم من رغبة كوتينيو ومدربه هانزي فليك في الاستمرار في "أليانز آرينا"، ألا أن إدارة النادي البافاري ترى أن مبلغ الـ110 ملايين يورو مبالغ فيه.





وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا في العالم وإيقاف الدوريات الأوروبية الكبرى، لكن ذلك لم يمنع الأندية من التخطيط لتعزيز صفوفها في الصيف المُقبل.



كوتينيو سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي من قبل، وتواجد في صفوف ليفربول لمدة خمس سنوات، قبل الانضمام إلى برشلونة في صيف عام 2018، مقابل 145 مليون يورو.



